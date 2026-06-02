Haavlilaskur Velleste käis Prantsusmaa GP-etapil kolm korda pjedestaalil

Autor/allikas: Risto Aarrekivi
Eesti koondise haavlilaskur Reino Velleste saavutas Prantsusmaal Chateauroux's toimunud rahvusvahelisel kaarraja võistlusel kaks pjedestaalikohta ning meeste üldarvestuses kolmanda koha.

Nädalavahetuse esimene võistlus kujunes Vellestele väga edukaks. Kvalifikatsioonis tabas ta 120 märki 125 võimalikust, mis tähistab ühtlasi tema selle hooaja parimat tulemust. Finaalis kogus eestlane 31 tabamust ning saavutas teise koha, jäädes alla vaid võistluse võitnud prantslasele Nicolas Lejeune'ile, vahendab laskurliit.ee.

Teisel võistlusel jätkas Velleste kindlat taset: 118 tabamust kvalifikatsioonis viisid ta taas finaali, kus 30 tabamusega tuli kolmas koht. Võistluse võitis taas Lejeune.  

Kahe võistluse koondarvestuses kogus Velleste 238 tabamust ning saavutas meeste üldarvestuses kolmanda koha. Temast ettepoole jäid ainult Nicolas Lejeune (241) ja Gael Maine (239).  

Prantsusmaal peetud võistlus oli oluline osa ettevalmistusest juba juuli alguses Itaalias toimuvaks maailma karika etapiks. Võistlus pakkus võimalust mõõtu võtta tugeva rahvusvahelise konkurentsiga ning testida nii tehnilist kui ka vaimset valmisolekut hooaja järgmiseks tähtsaks perioodiks. Velleste osaleb sügisel Kreekas toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel ning Kataris toimuvatel maailmameistrivõistlustel.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

