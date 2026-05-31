Vennad Tõnisted purjetasid Eesti võistkonna pronksini

Eesti võistkond jahil Lenny. Autor/allikas: Eesti Purjetamise Liit
Prantsusmaal Marseille'is peetud J/70 Corinthian maailmameistrivõistlustel saavutas Eesti võistkond jahil Lenny kolmanda koha. Eesti võistkonda kuulusid olümpiamedalistid Tõnu Tõniste ja Toomas Tõniste ning Maiki Saaring, Henri Tauts ja Marko Lilienthal.

Marseille' lahel peetud MM-võistlusi iseloomustas kogu nädala vältel kerged ja muutlikud tuuleolud, mis nõudsid võistkondadelt suurt keskendumist ning stabiilseid esitusi igas sõidus. Eestlased alustasid regatti seitsmenda kohaga, tõusid võistluse käigus järk-järgult üldarvestuses ettepoole ning lõpetasid kokkuvõttes kolmandal kohal.

Eestlaste sõnul kujunes otsustavaks just viimane võistluspäev, mil medalivõimalus oli veel mitmel võistkonnal. "Otsustasime oma sõitu sõita ja konkurentide jälgimisega eriti mitte tegeleda. Startisime julgelt ja valisime kaldapoolse kursi ning esimesse märki jõudsime kolmandana. Kuna senine liider USA ebaõnnestus, tõusime selle sõidu viienda kohaga kokkuvõttes neist mööda kolmandaks. Olime selle regati ühed stabiilseimad, seitsmest sõidus kuues olime esikümnes ja see on 88 paadiga võistlusel edu pant!" kommenteeris tiim.

J/70 Corinthian MM-võistlused on mõeldud amatöörpurjetajatele ning tänavu osales regatil 88 võistkonda 20 riigist. Maailmameistriks tuli Bermuda võistkond ja hõbemedali teenis Austraalia võistkond.

Toimetaja: Henrik Laever

