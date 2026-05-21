Manuel Neuer naaseb MM-iks Saksamaa koondisesse

Manuel Neuer. Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance /BEAUTIFUL SPORTS
Saksamaa jalgpallilegend Manuel Neuer naaseb kahe-aastase pausi järel rahvuskoondisesse.

40-aastane Neuer teatas kaks aastat tagasi toimunud EM-finaalturniiri järel, et tõmbab koondisekarjäärile joone alla, kuid neljapäeval avalikustas rahvuskoondise peatreener Julian Nagelsmann 26-mehelise koosseisu, kes sõidab suvisele MM-finaalturniirile ja valitute sekka kuulus ka legendaarne kindamees.

"Meeskonna koostamisel soovisime valida võimalikult palju tippmängijaid. Väravavahtide puhul oli peamine ülesanne valida välja kolm parimat. Seetõttu otsustasime Manueli käest küsida, kas ta soovib veel kord rahvuskoondist esindada," rääkis Nagelsmann neljapäevasel pressikonverentsil. 

"Oli palju arutelusid, nii temaga kui ka treeneritega. Kõik teavad, milline aura on Manuelil ja mida ta meeskonnale juurde annab. Ta nõustus veel ühel turniiril osalema. Praeguse plaani järgi on ta esikinnas, aga meil on olemas ka kaks tipptasemel varuväravavahti," lisas Nagelsmann.

Varuväravavahtidena sõidavad MM-ile 35-aastane Oliver Baumann ja 29-aastane Alexander Nübel. Koondisega liitub ka Neueri klubikaaslane, 22-aastane Jonas Urbig, kes ametlikku koosseisu ei kuulu.

Neuer on üks seitsmest koondislasest, kes esindab klubijalgpallis Saksamaa jalgpallihiidu Müncheni Bayernit. Ülejäänud kuus on kaitsjad Jonathan Tah ja Joshua Kimmich, poolkaitsjad Leon Goretzka ja Aleksandar Pavlovic ning ründemängijad Jamal Musiala ja Lennart Karl.

Viimati tosin aastat tagasi maailmameistriks kroonitud Saksamaa kuulub tänavusel MM-il ühte alagruppi koos Curacao, Elevandiluuranniku ja Ecuadoriga. 14. juunil peetavas avamängus minnakse vastamisi Curacaoga.

Saksamaa koondise koosseis MM-finaalturniiril:

Väravavahid: Manuel Neuer (Müncheni Bayern), Oliver Baumann (Hoffenheim), Alexander Nübel (Stuttgart)

Kaitsjad: Jonathan Tah, Joshua Kimmich (mõlemad Müncheni Bayern), Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton (mõlemad Dortmundi Borussia), Antonio Rüdiger (Madridi Real), David Raum (RB Leipzig), Nathaniel Brown (Frankfurdi Eintracht), Malick Thiaw (Newcastle United)

Poolkaitsjad: Leon Goretzka, Aleksandar Pavlovic (mõlemad Müncheni Bayern), Pascal Gross (Brighton & Hove Albion), Felix Nmecha (Dortmundi Borussia), Nadiem Amiri (Mainz), Angelo Stiller (Stuttgart)

Ründajad: Kai Havertz (Arsenal), Nick Woltemade (Newcastle United), Deniz Undav, Jamie Leweling (mõlemad Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool), Jamal Musiala, Lennart Karl (mõlemad Müncheni Bayern), Leroy Sane (Galatasaray), Maximilian Beier (Dortmundi Borussia)

Toimetaja: Henrik Laever

