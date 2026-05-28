Eesti klubi jõudis esmakordselt noorte Balti liigas finaali

Tallinna FC Levadia U-14 vanuseklassi jalgpallivõistkond alistas kahe mängu kokkuvõttes penaltiseerias Läti klubi FC Metta tulemusega 4:2 ning kindlustas sellega esimese Eesti klubina koha noorte Balti liiga finaalis.

Nädal tagasi peetud avakohtumises tuli Levadial vastu võtta napp 3:4 kaotus, kuid korduskohtumises pöörati sama tulemusega seis enda kasuks. Kuigi Eesti klubi läks vaheajale 1:2 kaotusseisus, näidati teisel poolajal paremat mängu ning kohtumine võideti 4:3. Levadia väravad lõid Leonid Vassin, Bogdan Limarenko, Stefan Grinkov ja Robert Inevatov.

Kahe mängu kokkuvõttes jäi seis viiki ning edasipääseja selgus penaltiseerias. Levadia eest olid täpsed Vassin, Platon Merzin, Matthias Golovatjuk ja Jaroslav Antipov, aidates meeskonna 4:2 penaltivõiduga finaali.

Finaalis kohtub Levadia paari RFS Academy – VFA Geležinis vilkas võitjaga. Avakohtumise võitis RFS Academy 2:0 ning kordusmäng peetakse 3. juunil kell 16.

Finaal peetakse ühe kohtumisena. Mängu toimumisaeg on planeeritud septembrisse, kuid toimumisaeg selgub võistkondade kokkuleppel ning on leitav liiga ametlikult veebilehelt.