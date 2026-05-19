Levadia peab noorte Balti liiga poolfinaali avamängu kodus

Tallinna FC Levadia U-14 alustab kolmapäeval, 20. mail noorte Balti liiga poolfinaalseeriat, kui koduväljakul minnakse vastamisi FK Metta võistkonnaga.

Levadia teekond poolfinaali on kulgenud märkavalt tõusvas joones. Alagrupiturniiril saadi neljas koht, mis tähendas edasipääsu veerandfinaali viimase edasipääsejana. Viie mänguga teeniti üks võit, kolm viiki ja üks kaotus. Oma vanuseklassis oli Levadia üks kolmest Eesti klubist, kes jõudis veerandfinaali, vahendab jalgpall.ee.

Veerandfinaali avakohtumises tuli Levadial tunnistada Riga FC Academy 3:2 paremust. Võõrsil peetud korduskohtumise normaalajal võitis Levadia 2:1 ning edasipääseja selgus penaltiseerias, kus Eesti klubi jäi peale tulemusega 4:3.

Metta lõpetas oma alagrupi kolmandal kohal ning kohtus veerandfinaalis FC Nõmme United meeskonnaga. Avamängus teenis Metta koduväljakul võidu, kuid korduskohtumises jäi 4:3 peale Nõmme United.

Levadia ja Metta vahelise kodus-võõrsil süsteemis peetava poolfinaalseeria avamäng toimub Maarjamäe staadionil kolmapäeval, 20. mail kell 14. Korduskohtumine peetakse nädal hiljem, 27. mail kell 16.

Toimetaja: Maarja Värv

