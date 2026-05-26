X!

Itaalia võiduvärava löönud talent täitis lapsepõlve unistuse

Jalgpall
Diego Perillo
Diego Perillo Autor/allikas: Liisi Troska / jalgpall.ee
Jalgpall

Teisipäeval tehti Eestis toimuval noormeeste U-17 EM-finaalturniiril algust B-alagrupi mängudega, kus võidurõõmu sai tunda Itaalia ja Taani.

Itaalia kohtus turniiri favoriitide heitluses Kalevi keskstaadionil 713 pealtvaataja eest Prantsusmaaga. Otsustavaks sai 55. minut, kui Diego Perillo saatis palli väravasse prantslaste väravavahi eksimuse järel. Perillo on viimasel ajal olnud väga resultatiivne: valikturniiril lõi ta kuue mänguga kuus väravat ja andis kaks resultatiivset söötu, vahendab jalgpall.ee.

"Olen löödud väravaga väga rahul, sest see aitas meeskonna võiduni," ütles Perillo pärast matši. "Mäng ise oli väga võrdne, mõlemal tiimil tekkis võimalusi, kuid panime oma surve maksma. Väravate löömine on imeline! Kui astun väljakule, siis mõtlen ainult kahele asjale: kuidas aidata tiimikaaslasi ja kuidas skoorida. EM-il mängimine on lapsepõlve unistuse täitumine!"

Taani alistas võitluslikus kohtumises Kadrioru staadionil 2:1 Montenegro. 17-aastane Mikkel Bro Hansen, kes pallib Norra tippklubis Bodö/Glimt, viis Taani juhtima 20. minutil, lüües U17 koondise eest juba 12. tabamuse. Montenegro võitles kõvasti ning Mark Dokaj skooris 38. minutil seisuks 1:1. Lõppskoori vormistas aga Taani koondislane Omran Khatar 76. minutil.

B-alagrupis on seega nii Taanil kui ka Itaalial kirjas kolm punkti, Prantsusmaa ja Montenergo on nulli peal. 29. mail kohtuvad Kalevi keskstaadionil Montenegro ning Itaalia, samal päeval võtavad Kadriorus mõõtu Prantsusmaa ja Taani.

Kolmapäeval on turniiril puhkepäev, neljapäeval pannakse taas pall mängu A-grupis, kus Rakveres mängivad Hispaania ning Belgia, A. Le Coq Arenal Eesti ja Horvaatia. Alagrupifaasis kohtuvad koondised omavahel korra ning poolfinaalidesse pääsevad edasi mõlema alagrupi kaks parimat. Tänavune Euroopa meister selgub 7. juunil toimuvas suurejoonelises finaalis, mis peetakse A. Le Coq Arenal. 

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

26.05

Itaalia võiduvärava löönud talent täitis lapsepõlve unistuse

26.05

Flora neiud võitsid Saksamaal rahvusvahelise turniiri

26.05

Meistrite liigata jäänud Milan korraldas suurpuhastuse, aga Zlatan jätkab

26.05

Ševoldajeva teatas MM-valiksarjas edasipääsu jahtiva koondise koosseisu

26.05

Eesti avamängu EM-il külastas ligi 5000 inimest: oleme südamest tänulikud

26.05

Hispaaniale värava löönud Neltsas: pingutuse koha pealt oli väga hästi

25.05

Pärnpuu: poisid võitlesid meeletult, olen pingutusega väga rahul

25.05

Noormeeste jalgpallikoondis alustas kodust EM-i kaotusega Hispaaniale

25.05

Messi ehmatas Argentina koondise poolehoidjaid

25.05

Napoli saatis Conte teele nelja sõnaga

sport.err.ee uudised

26.05

Drelli koduklubi vormistas mai alguses pooleli jäetud mängus võidu

26.05

Arnover kiirendas ekstreemses kuumuses peetud EM-etapil esimeseks

26.05

Paasoja: otsustavas mängus on eelis kodumeeskonnal

26.05

ETV spordisaade, 26. mai

26.05

Itaalia võiduvärava löönud talent täitis lapsepõlve unistuse

26.05

Teisel lisaajal võitnud Kalev/Cramo viis finaalseeria otsustavasse mängu Uuendatud

26.05

USA ja Rootsi teenisid jäähoki MM-il otsustava mänguga veerandfinaalkoha

26.05

Teatejooksude Eesti meistrivõistlused kujunesid rekordiliseks

26.05

Glinka pääses Moldova Challengeril teise ringi

26.05

Liidrisärgis Vingegaard ületas finišijoone uhkes üksinduses

26.05

17-aastane prantslane pääses kodusel slämmiturniiril teise ringi

26.05

Rikberg: suvi on pikk ja pakub erinevaid väljakutseid

26.05

TV 10: Need poisid toovad veel tulevikus Eestile kuulsust

26.05

Ungari värava litreid täis visanud Läti kindlustas MM-il edasipääsu

26.05

Jefimova ja Zaitsev pälvisid esikoha, Randväli alistas minuti piiri

26.05

Flora neiud võitsid Saksamaal rahvusvahelise turniiri

26.05

Meistrite liigata jäänud Milan korraldas suurpuhastuse, aga Zlatan jätkab

26.05

Sabalenka lubas hispaanlannale kolm murret, aga alustas Pariisis võiduga

26.05

Ševoldajeva teatas MM-valiksarjas edasipääsu jahtiva koondise koosseisu

26.05

"Võimlas" räägiti korvpallifinaalidest ja EOK valimistest

loetumad

26.05

Tõnis Sildaru jäi süüdi tütre raha omastamises Uuendatud

26.05

Teisel lisaajal võitnud Kalev/Cramo viis finaalseeria otsustavasse mängu Uuendatud

25.05

Valitsev olümpiavõitja langes Prantsusmaa lahtistel konkurentsist avaringis

26.05

Prokurör: kumbki osapool pole võitja, see on ühe pere tragöödia

25.05

Norra üllatas kindla võiduga Tšehhi üle ja pääses veerandfinaali

26.05

Ran Andre Pehka loobus tipptasemel mängimisest

26.05

New York Knicks jõudis sel aastatuhandel esimest korda NBA finaali

26.05

Ungari värava litreid täis visanud Läti kindlustas MM-il edasipääsu

25.05

Pippi Lotta Enok loobus Götzise mitmevõistlusest

25.05

Messi ehmatas Argentina koondise poolehoidjaid

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo