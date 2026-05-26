Ran Andre Pehka loobus tipptasemel mängimisest

Autor/allikas: Catherine Kõrtsmik Photography/TalTech/ALEXELA/Facebook
Viimasel viiel hooajal Eesti korvpalli kõrgliigas TalTechi meeskonda esindanud Ran Andre Pehka tegi tippspordiga lõpparve.

"Saan suvel 25-aastaseks. Kui tahaksin korvpalliga endale ägedat elu, peaksin olema juba välismaal," põhjendas lõppenud hooajal TalTechi eest Eesti-Läti liigas keskmiselt 9,6 ning meistriliiga play-off'is 5,9 punkti visanud Pehka otsuse tagamaid Delfi Spordile.

Pehka pidi viimastel aastatel mitmel korral peatraumade tõttu mängupause tegema. Peapõrutuse sümptomid tekkisid isegi võrdlemisi kergete hoopide tagajärjel. "On variant, et kõik õnnestub ideaalselt ja jõuan kõikidesse nendesse lahedatesse kohtadesse, millest olen noorest peale unistanud. Aga kui korrutan selle läbi oma tervisega, tundub see asi natukene kahtlane," sõnas Pehka.

 Viimasel kahel aastal veohaldustarkvaraga tegelevas ettevõttes Cargoson töötanud Pehka alustas eelmisel sügisel TalTechis ka magistriõpinguid ärirahanduses ja majandusarvestuses, kuid tahaks korvpalliga jätkata esiliigas.

Toimetaja: Anders Nõmm

