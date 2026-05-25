Eesti aerutaja jõudis Hiinas kaks korda pjedestaalile

Veiko Aasma (pjedestaalil mustas, hõbemedaliga) Autor/allikas: Maratonaerutamise MK-sari
Eesti aerutaja Veiko Aasma tuli Hiinas Bazhongis toimunud maratonaerutamise maailmakarikaetapil kaks korda teisele kohale.

Aasma teenis meesjuunioride ühekanuu 3,4 kilomeetri distantsil teise koha ajaga 17.42,839 ja oli samuti teine 16 km kilomeetril ajaga 1:26,28,997.

Esikolmikusse jõudis Hiinas ka Anette Baum, kes tuli segavõistkondade teateaerutamises kolmandaks. Ta oli ühes tiimis sakslaste Carolina Lara Finki ja Nico Pauferi ning šveitslase Tim Mülleriga.

Lisaks sai Baum naiste ühsüsta 3,4 km distantsil 15. ja 19 km distantsil 13. koha.

Toimetaja: Siim Boikov

