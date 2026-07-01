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MM-il säranud Maroko ründaja lõi käed Müncheni Bayerniga

Jalgpalli MM
Ismael Saibari
Ismael Saibari Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Pro Shots
Jalgpalli MM

Valitsev Saksamaa jalgpallimeister Müncheni Bayern teatas kolmapäeval, et on Hollandi kõrgliigaklubilt Eindhoveni PSV-lt ostnud Maroko koondise ründaja Ismael Saibari.

Saksamaa meedia kirjutab, et Bayern maksis valitsevale Hollandi meistrile enam kui 50 miljonit eurot. "Ründaja viibib praegu Maroko koondisega MM-finaalturniiril ning liitub klubiga pärast MM-i," kirjutas Bayern oma pressiteates.

25-aastane Saibari liitus PSV-ga 2020. aastal Belgia klubist Genk ning on kõigi võistlussarjade peale Hollandi klubi eest 142 mänguga löönud 42 väravat. Eelmisel hooajal aitas Saibari 27 liigamängus löödud 15 väravaga PSV kolmandat hooaega järjest tiitlini.

Ka Belgia või Hispaania koondist esindada võinud Saibari tegi Maroko särgis debüüdi 2023. aastal ja sai negatiivset kuulsust tänavu jaanuaris, kui ei lubanud Aafrika Rahvuste karikaturniiri finaalis Senegali teisel väravavahil Yehvann Dioufil postide vahel seisnud Edouard Mendyle rätikut ulatada. Hiljem sai Saibari ebasportliku käitumise eest 100 000 USA dollari suuruse trahvi.

Sel MM-il on Saibari Maroko koondist tublisti aidanud, kui lõi värava kõigis kolmes alagrupikohtumises ja realiseeris siis 1/16-finaalis Hollandi vastu penaltiseeria viimase 11 meetri karistuslöögi.

Toimetaja: Anders Nõmm

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