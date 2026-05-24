Ussõk säilitas pika võitluse järel maailmameistrivööd

39-aastane ukrainlane läks kohtumisele selge favoriidina, sest Verhoeveni taust peitub kikkpoksis ja tema seni ainus poksi profimatš toimus juba tosina aasta eest.

Siiski hakkas vastasest kogukam Verhoeven maailmameistrile korralikult vastu ja paljude ekspertide ennustused, et hollandlane peab vastu võib-olla kuni pool matši, ei läinud täide.

Lõpuks said otsustavaks eelviimase raundi viimased sekundid, kui Ussõk saatis Verhoeveni esmalt nööridesse, aga sinna väljakutsuja püsima ei jäänud. Matš jätkus, kuid sekund enne gongi astus kohtunik Verhoeveni kaitseks siiski vahele ja kuulutas Ussõki tehnilise nokaudiga võitjaks.

Pärast matši avaldas ajakiri The Ring punktitabelid, millest lähtus, et kaks kolmest kohtunikust olid enne 11. raundi lugenud seisu viigiliseks 95:95 ning kolmas pannud Verhoeveni 96:94 juhtima.

Verhoeven võitles selles kohtumises üksnes WBC meistrivöö nimel. Kui Ussõk oleks aga kaotanud, siis oleksid tema WBA ja IBF-i tiitlivööd jäänud vabaks. Nüüd on aga ukrainlane jätkuvalt alistamatu, ta on kõik oma 25 profimatši võitnud.