X!

Ussõk säilitas pika võitluse järel maailmameistrivööd

Poks
Oleksandr Ussõk ja Rico Verhoeven
Oleksandr Ussõk ja Rico Verhoeven Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Poks

Profipoksi raskekaalu valitsev maailmameister Oleksandr Ussõk alistas Egiptuses Giza püramiidide juures toimunud tiitlikohtumises hollandlase Rico Verhoeveni ja säilitas meistrivööd.

39-aastane ukrainlane läks kohtumisele selge favoriidina, sest Verhoeveni taust peitub kikkpoksis ja tema seni ainus poksi profimatš toimus juba tosina aasta eest.

Siiski hakkas vastasest kogukam Verhoeven maailmameistrile korralikult vastu ja paljude ekspertide ennustused, et hollandlane peab vastu võib-olla kuni pool matši, ei läinud täide.

Lõpuks said otsustavaks eelviimase raundi viimased sekundid, kui Ussõk saatis Verhoeveni esmalt nööridesse, aga sinna väljakutsuja püsima ei jäänud. Matš jätkus, kuid sekund enne gongi astus kohtunik Verhoeveni kaitseks siiski vahele ja kuulutas Ussõki tehnilise nokaudiga võitjaks.

Pärast matši avaldas ajakiri The Ring punktitabelid, millest lähtus, et kaks kolmest kohtunikust olid enne 11. raundi lugenud seisu viigiliseks 95:95 ning kolmas pannud Verhoeveni 96:94 juhtima.

Verhoeven võitles selles kohtumises üksnes WBC meistrivöö nimel. Kui Ussõk oleks aga kaotanud, siis oleksid tema WBA ja IBF-i tiitlivööd jäänud vabaks. Nüüd on aga ukrainlane jätkuvalt alistamatu, ta on kõik oma 25 profimatši võitnud.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

viimased uudised

14:43

Bayern vormistas Kane'i kübaratriki abil kuldse duubli

14:17

Epeenaiskond kaotas neutraalse lipu koondisele

13:38

Klassikalised tsiklid ja tänavasõitjad avasid motoringraja hooaja avaetapi

13:09

Jõesaare klubi astus sammu finaali suunas

12:53

Hull City tagas viimase hetke võiduga Wembleyl koha kõrgliigas

12:30

Makke: Dorbek pidas enne mängu kõne ja see tõi mehed üles

11:36

Karl Jakob Hein: peale Ronaldo olen teine kõige töökam...

10:49

Eesti naiste võrkpallikoondis alustas kontrollmänge kaotusega

10:38

Barcelona naised murdsid vastase teisel poolajal ja võitsid Meistrite liiga

10:18

New York Knicks jõudis NBA finaalist ühe võidu kaugusele

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

20.05

Eesti parkuuritippe ootab juunis märgiline jõuproov

20.05

Lapsi köidab Eestis arenev ala parkuur

12.05

Ramo Kask klubide juhtimisest: eelarve seab oma piirid

12.05

Janar Talts kaitseb spordidirektori kommet riietusruumis sõna võtta

12.05

Pelle Pohlak: lepingu lõpetamine pole meeldiv ühelegi osapoolele

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

23.05

Tiitli lävel olnud Tartu mängis edu maha ja Kalev/Cramo pikendas seeriat Uuendatud

23.05

Flora lõi karikafinaalis Paidele koguni viis väravat Uuendatud

23.05

Võimsa aja jooksnud Miller-Uibo on naasmas parimate päevade tasemele

09:52

Ussõk säilitas pika võitluse järel maailmameistrivööd

23.05

Karl Jakob Heinast saabki Werderi esiväravavaht

23.05

Norra sai MM-il Rootsi üle ajaloolise võidu, Läti alistas tiitlikaitsja USA

22.05

Suri edukas krossisõitja Maurice Lina

23.05

Lehis jõudis epeevehklemise MK-etapil kaheksa parema sekka Uuendatud

08:08

Randväli püstitas Londonis Eesti rekordi, Jefimova kolmas

23.05

Saku Sporting tuli teist korda naiste karikavõitjaks Uuendatud

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo