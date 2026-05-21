X!

Noor Eesti maadleja võitis EM-il hõbemedali

Maadlus
Daniel Samuel
Daniel Samuel Autor/allikas: UWW
Maadlus

Daniel Samuel võitis Bulgaarias Samokovis toimuvatel U-15 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustel Kreeka-Rooma maadluses hõbemedali.

Kreeka-Rooma maadluse kehakaalu -38 kg finaalis jäi 13-aastane Samuel 0:9 alla Aserbaidžaani maadlejale Huseyn Amrahlile.

Teel finaali võitis Samuel 1/8-finaalis 10:4 Moldova maadlejat Chiril Raditat, veerandfinaalis 5:1 ukrainlast Jegor Ševtšenkot ning poolfinaalis grusiini Levani Totikašvilit.

Eesti maadlejatest on medalimatšini jõudnud ka Gudmund Roosiõis ja Johanna Tšekenjuk. Kreeka-Rooma maadluse kehakaalus -75 kg maadlev Roosiõis kaotas poolfinaalis 0:8 soomlasele Artturi Kohtalale, Tšekenjuk jäi poolfinaalis 0:10 alla
lätlanna Sofija Platonovale.

Nii Tšekenjuk kui Roosiõis maadlevad U-15 EM pronksikohtumisi reedel.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

viimased uudised

23.05

Norra sai MM-il Rootsi üle ajaloolise võidu, Läti alistas tiitlikaitsja USA

23.05

Mölder alistas Egiptuses ka esimese asetuse ja jõudis finaali

23.05

Barcelona lõi Lyonile teisel poolajal neli väravat ja naasis troonile

23.05

ETV spordisaade, 23. mai

23.05

Toom: kui neljandas mängus samu asju teha, saame Tartus peo püsti panna

23.05

Flora lõi karikafinaalis Paidele koguni viis väravat Uuendatud

23.05

Tiitli lävel olnud Tartu mängis edu maha ja Kalev/Cramo pikendas seeriat Uuendatud

23.05

Hamburgi turniiri võitis kvalifikatsioonist alustanud Peruu üllatusmees

23.05

Hussarid said Rapla suurjooksul ühe esikoha, poolmaratoni võitis Kuleshov

23.05

Lehis jõudis epeevehklemise MK-etapil kaheksa parema sekka Uuendatud

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

20.05

Eesti parkuuritippe ootab juunis märgiline jõuproov

20.05

Lapsi köidab Eestis arenev ala parkuur

12.05

Ramo Kask klubide juhtimisest: eelarve seab oma piirid

12.05

Janar Talts kaitseb spordidirektori kommet riietusruumis sõna võtta

12.05

Pelle Pohlak: lepingu lõpetamine pole meeldiv ühelegi osapoolele

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

22.05

Suri edukas krossisõitja Maurice Lina

23.05

Karl Jakob Heinast saabki Werderi esiväravavaht

23.05

Tiitli lävel olnud Tartu mängis edu maha ja Kalev/Cramo pikendas seeriat Uuendatud

23.05

Flora lõi karikafinaalis Paidele koguni viis väravat Uuendatud

23.05

Võimsa aja jooksnud Miller-Uibo on naasmas parimate päevade tasemele

23.05

Saku Sporting tuli teist korda naiste karikavõitjaks Uuendatud

23.05

Soome jätkab MM-il kaotuseta, Rootsi võttis kindla võidu

22.05

Madridi Real läheb pühapäeval jahtima rekordit nihutavat tiitlit

23.05

Lehis jõudis epeevehklemise MK-etapil kaheksa parema sekka Uuendatud

23.05

Eesti vibunaiskond võitis Euroopa meistrivõistlustel pronksi

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo