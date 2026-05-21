Noor Eesti maadleja võitis EM-il hõbemedali

Kreeka-Rooma maadluse kehakaalu -38 kg finaalis jäi 13-aastane Samuel 0:9 alla Aserbaidžaani maadlejale Huseyn Amrahlile.

Teel finaali võitis Samuel 1/8-finaalis 10:4 Moldova maadlejat Chiril Raditat, veerandfinaalis 5:1 ukrainlast Jegor Ševtšenkot ning poolfinaalis grusiini Levani Totikašvilit.

Eesti maadlejatest on medalimatšini jõudnud ka Gudmund Roosiõis ja Johanna Tšekenjuk. Kreeka-Rooma maadluse kehakaalus -75 kg maadlev Roosiõis kaotas poolfinaalis 0:8 soomlasele Artturi Kohtalale, Tšekenjuk jäi poolfinaalis 0:10 alla

lätlanna Sofija Platonovale.

Nii Tšekenjuk kui Roosiõis maadlevad U-15 EM pronksikohtumisi reedel.