Matis Song võitis mälumängu Eesti meistrivõistlustel kaks kulda

Individuaalmängus tuli esmakordselt Eesti meistriks Matis Song, kes lõpetas 60 küsimusega põhimängu seitsmenda-kaheksanda koha jagamisega, kuid oli 20 küsimusest koosnenud finaalis niivõrd võimsalt parem, et tõusis kõikidest konkurentidest mööda.

Hõbemedali teenis finaali neljandalt kohalt alustanud tiitlikaitsja Kaarel Silmato ning pronksmedaliga lõpetas oma esimese Eesti meistrivõistluste individuaalmedali teeninud Tauno Vahter. Enne viimast viite küsimust finaalvõistlust juhtinud Igor Habal langes lõpuks neljandaks ning Vahteri ja Habaliga nii põhimängus kui finaalis täpselt ühepalju punkte kogunud Ove Põder oli viies.

Teise kuldmedali teenis Song paarismängus, võites seal koos oma paarilise Kaarel Silmatoga esmakordselt meistritiitli. Teiseks tuli paar Igor Habal - Alar Särgava ning pronksmedalid võitsid Indrek Salis ja Illar Tõnisson, kes edestasid paari Tauno Vahter - Ove Põder üksnes tänu viigilahutusele.

Võistkonnamängus õnnestus üheksa aasta järel võita võistkonnal Ruhnu Karu (Arko Olesk, Tiit Naarits, Lauri Naber, Hannes Palang). Pingelises heitluses jäi sarnaselt eelmisele aastale teiseks võistkond Vismarid (Erik Aru, Hugo Tang, Peeter Piho, Illar Tõnisson) ja kolmandaks tuli mullune võitjavõistkond (Igor Habal, Tauno Vahter, Ove Põder, Alar Särgava), kes sedakorda esines nime all Sildaru White Sox. B-liiga, kus saavad osaleda võistkonnad, kelle koosseisus ei ole viimase kümne aasta meistrivõistluste medalivõitjaid, võitis võistkond Kevadhommik (Madis Hurt, Jaak Sõnajalg, Kaarel Siim, Jan Seilenthal).