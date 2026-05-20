Spordivaidlusi hakkab lahendama Kaubandus-Tööstuskoja arbitraažikohus

Jätkuvalt toetub spordiõigus Eesti Spordieetika Reeglitel (ESER), mis määravad käitumisnormid eri rollides, lubatu ja keelatu piirid ning karistused.

Distsiplinaarmenetluste läbiviimine ja spordieetika nõuete rakendamine jääb jätkuvalt spordialaliitude vastutusele, kuid vaidluste lahendamine ja distsiplinaarotsuste edasikaebamise koht viiakse üle Kaubandus-Tööstuskoja arbitraažikohtusse.

Uuele süsteemile üleminekuga saab Eesti spordivaldkond endale juriidiliselt korrektse ja majanduslikult jätkusuutliku vaidluste lahendamise platvormi, mis ei koorma spordiorganisatsioonide kahanenud eelarveid, kuid tagab samal ajal tipptasemel õigusemõistmise.

"Tugev sport algab selgetest ja usaldusväärsetest reeglitest. Seetõttu on oluline, et Eestis oleks toimiv, sõltumatu ja spordi eripärasid arvestav vaidluste lahendamise süsteem, mis toetab nii sportlasi kui ka organisatsioone ning kogu spordivaldkonna arengut. Koostöös EKTK-ga loome lahenduse, mis tugineb testitud praktikale, on juriidiliselt vettpidav ja samas ka kuluefektiivne," sõnas EOK peasekretär Kristo Tohver.

EKTK peadirektor Mait Palts rõhutas, et pikaajaline kogemus võimaldab spordisektorile kindlustunnet pakkuda. "Spordis on suur roll saavutustel, kuid sama tähtsad on ka usaldus ja selged reeglid. Kui reeglid on arusaadavad ja vaidlusi lahendatakse sõltumatult, tugevdab see kogu spordisektori usaldusväärsust. Eesti Kaubandus-Tööstuskoja arbitraažikohus pakub pikaajalist kogemust ja professionaalset raamistikku ning meil on hea meel Eesti spordi arengusse sellisel viisil panustada," ütles Palts.