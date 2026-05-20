Noor Eesti driftisõitja jõudis olulise maamärgini

Nädalavahetus algas Häälel Viljandi lähedal Raassilla rajal testimisega, sest viimasel võistlusel Soomes sai Hääle auto korralikult kannatada. "Meil jäi vaid neli päeva, et Soomes tehnilise vea tõttu toimunud avarii kahjustused kõrvaldada. Meeskond pingutas kõvasti, et auto vaid nädalaga uuesti valmis seada ja prooviringid jäid tõesti viimase päeva peale," selgitas Hääl. Lühikeseks jäänud testi käigus tundus, et masin võiks olla võistlusteks valmis ja meeskond võttis otsuse, Läti etapil kindlasti osaleda.

Laupäeval toimunud kvalifikatsioonis selgus, et auto seadistus on siiski veel täiesti vale ja sõitmine äärmiselt keeruline. Tulemuseks 35 sõitja seas alles 14. koht. "Kuidagi ei saanud rahul olla. Tunne oli, et taaskord raske nädalavahetus ja poodium on võimalik vaid läbi tugeva pingutuse," lisas Hääl.

Halb kvalifikatsioonikoht andis esimestes ringides tugevad vastased ja noor sõitja pidas maha korralikud lahingud. Finaali jõudmine tundus järjest realistlikum, sest eelmisel päeval oli autoga vaeva nähtud ja see töötas perfektselt.

Finaali vastaseks sai eestlane endale Drift Mastersi kogemusega Leedu sõitja Andrius Vasiliauskase. Mõlemas sõidus tugeva esituse teinud Hääl teenis võidu ja lisaks sellele ka wildcard'i ehk vabapääsme Drift Masters Läti etapile, mis toimub juulis lõpus samuti Riias.

"Läti etapi eesmärk sai täidetud. Mul oli selge siht, et pean selle etapi võitma, sest selle karikaga koos viiksin koju ka enda ühe driftikarjääri olulise maamärgi – jõuda Drift Mastersi etapile. Meeskonnale suur tänu. Ma ei kahelnud, et me nädalaga autot korda ei saa, aga see viimase hetke seadistus andis mulle võimaluse võidu peale sõita," lisas Hääl.