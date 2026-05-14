Ancelotti pikendas Brasiilia koondisega lepingut

Carlo Ancelotti
Carlo Ancelotti
Viiel korral peatreenerina Meistrite liiga võitjaks kroonitud Carlo Ancelotti jätkab Brasiilia koondise juhendajana vähemalt 2030. aastani.

66-aastane Ancelotti lõi Brasiilia jalgpalliliiduga käed 2025. aasta mais ning tema käe all on brasiillased kümnest mängust võitnud viis väravate vahega 18:8. Lõuna-Ameerika MM-valiksarjas alistas Brasiilia tema juhendamisel Tšiili ja Paraguay, ent kaotas Boliiviale.

Teisipäeval vihjas Ancelotti Reutersile antud intervjuus, et tal on alaliiduga käsil jutud lepingu pikendamisest ning kaks päeva hiljem kinnitaski Brasiilia jalgpalliliit, et itaallasega on käed löödud kuni 2030. aastani.

"Ma näen meeskonda, kellel on suur tulevikupotentsiaal. Meil on maailmatasemel noormängijad, tärkav uus põlvkond, kes on väga kõrgel tasemel," vastas Ancelotti teisipäeval küsimusele, miks ta tahab koondise eesotsas jätkata.

Suvisel MM-finaalturniiril kuulub Brasiilia ühte alagruppi Maroko, Haiti ja Šotimaaga. Finaalturniirist peavad vigastuse tõttu eemale jääma näiteks Rodrygo, Estevao ja Eder Militao, küsimärgi all on Neymari vorm.

