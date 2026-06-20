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Ancelotti: Neymar peaks Šotimaa mänguks valmis olema

Jalgpalli MM
Neymar
Neymar Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpalli MM

Brasiilia jalgpallikoondise peatreener Carlo Ancelotti andis pärast võitu Haiti üle lootust, et koondise ajaloo resultatiivseim mängija Neymar võiks alagrupiturniiri kolmandas kohtumises mänguaega saada.

34-aastane Neymar mängis viimati 17. mail koduklubi Santose eest, kuid on pärast seda taastunud säärelihase vigastusest. Ancelotti ütles pärast koondise esimest võitu märku, et dünaamiline ründaja võiks järgmises mängus väljakule joosta.

Kui Neymar MM-valiksarjas platsile sai, oli ta efektiivne: neljas mängus lõi ta kaks väravat ning tegi eeltööd veel kolmele tabamusele. "Neymar teeb [pühapäeval] individuaalse trenni, [esmaspäeval] on ta meeskonnaga platsil. Ta on Šotimaa mänguks koosseisus," sõnas Ancelotti.

Kuigi Matheus Cunha lõi võidumängus Haitile kaks väravat, ei kinnitanud Ancelotti, et Manchester Unitedi mees järgmistes mängudes tipuründaja positsioonil jätkab. "Matheus põhjustas kaitsjatele probleeme. Ta filtreeris väga hästi sööte, ta mängis tipus väga efektiivset jalgpalli. Ta on kindlasti variant, aga ma ei tahaks kellelegi kindlat rolli kehtestada. See võib järgmise mänguga veel muutuda," sõnas treener.

Brasiilia viigistas oma avamängus Marokoga 1:1 ning teenis teises kohtumises Haiti üle kindla 3:0 võidu. Kahe vooru järel on nii neil kui Marokol neli punkti, kuid väravate vahe pooldab brasiillasi. Brasiilia kohtub öösel vastu 25. juulit Šotimaaga, kes on kolme punktiga kolmandal kohal ning viigi või võidu puhul tagataks edasipääs sõelmängudele.

"Me ei mõtle Šotimaa alistamisele, mõtleme hästi mängimisele ja paremaks saamisele. Alagrupi esikoht oleks tuleviku mõttes väga kasulik, tahame selleks mänguks võimalikult valmis olla," ütles Ancelotti. "Šotimaal on oma tugevused, mis võivad meile ohtlikuks saada. Marokole said."

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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