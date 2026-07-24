X!

Itaalia jalgpalliliit võttis enne Guardiolat ühendust Ancelottiga

Jalgpall
Carlo Ancelotti
Carlo Ancelotti Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance
Jalgpall

Uut rahvusmeeskonna peatreenerit otsiv Itaalia jalgpalliliit (FIGC) avalikustas, et võtsid lisaks Pep Guardiolale ühendust ka seni Brasiilia koondist juhendanud Carlo Ancelottiga.

Kolmapäeval avaldas FIGC president Giovanni Malago, alaliit on peatreeneri otsingute jooksul võtnud ühendust hiljuti Manchester Cityst lahkunud Pep Guardiolaga. Päev hiljem ütles alaliidu tehniline direktor Paolo Maldini välja, et enne Guardiolat räägiti ka MM-il Brasiiliaga kaheksandikfinaali jõudnud Ancelottiga.

"Me ei saa peita fakti, et rääkisime enne Pepiga ühendust võtmist ka Carloga. Tundsime, et peaksime alustama neist, keda peame maailma parimateks," ütles Maldini.

Suhtlus Ancelottiga on igati loogiline, Maldini ja Ancelotti mängisid pikalt koos nii Itaalia koondises kui ka AC Milanis. 67-aastane Ancelotti sõlmis aga maikuus Brasiiliaga lepingupikenduse kuni 2030. aastani.

Itaalia koondis jäi kolmandat korda järjest MM-finaalturniiri ukse taha. Seejärel lahkusid ametist nii rahvusmeeskonna peatreener Gennaro Gattuso kui ka alaliidu president Gabriele Gravina. Uus president on paigas, tugevateks kandidaatideks peatreeneri kohale peetakse veel Antonio Content ja Roberto Mancinit, lisaks on läbi käinud legendaarse keskväljamaestro Andrea Pirlo nimi.

Itaalia koondis naaseb võistlustulle septembri lõpus, kui alustab uut Rahvuste liiga tsüklit kodumänguga Belgia vastu.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

10:59

Saku Sporting alistas Harju ning liikus esikolmikule lähemale

10:27

Itaalia jalgpalliliit võttis enne Guardiolat ühendust Ancelottiga

08:38

Modric jätkab AC Milani ridades

23.07

Kalju sai Iirimaal valusa kaotuse, kuid säilitas õhkõrna edasipääsulootuse

23.07

Vassiljev: kõik on võimalik, kui suudame keskendumise säilitada

23.07

Paide kapten Hõim: oleks isegi rohkem kui ühe saanud lüüa

23.07

Paide pidas Zira survele vastu ja haaras lõpus eduseisu

23.07

Valdmetsa värav tõi Florale avamängus napi võidu

23.07

Griezmann lõi MLS-i debüüdil värava

23.07

Norra jalgpalliliit kaebab Trumpi sekkumise FIFA eetikakomiteele

sport.err.ee uudised

12:07

Ärmi tiimikaaslased tegid Poolas eestlase jaoks head tööd

11:33

Kelly Sildaru alustab treenerikarjääri

10:59

Saku Sporting alistas Harju ning liikus esikolmikule lähemale

10:27

Itaalia jalgpalliliit võttis enne Guardiolat ühendust Ancelottiga

09:51

Konflikt Lähis-Idas võib F1-sarja taas Malaisiasse viia

09:12

Pajari Soome ralli eel: mul ei ole midagi kaotada

08:38

Modric jätkab AC Milani ridades

08:05

Eestlanna alustas golfi U-16 EM-i esikohal

23.07

Kalju sai Iirimaal valusa kaotuse, kuid säilitas õhkõrna edasipääsulootuse

23.07

Vassiljev: kõik on võimalik, kui suudame keskendumise säilitada

23.07

Paide kapten Hõim: oleks isegi rohkem kui ühe saanud lüüa

23.07

Paide pidas Zira survele vastu ja haaras lõpus eduseisu

23.07

ETV spordisaade, 23. juuli

23.07

Valdmetsa värav tõi Florale avamängus napi võidu

23.07

Ken-Marten Soo teenis ProGolf Touril hooaja teise poodiumikoha

23.07

Griezmann lõi MLS-i debüüdil värava

23.07

Tour de France'il püütakse öiste testidega mikrodoosijaid tabada

23.07

Carapaz teenis Tour de France'il võimsa soolovõidu

23.07

Ogier kritiseeris Rally Estoniat: hilisematel startijatel on liiga suur eelis

23.07

Ülemiste Ööjooks toetab EM-i Eesti parimat kümnevõistlejat

loetumad

23.07

Uus kergejõustiku suursündmus toob kaasa mitu muudatust

22.07

Pärast finaali argentiinlastega rüselenud Gavi: nad ei vääri karistust

23.07

Bolšunov süüdistab Norrat Venemaa suusatajate eemal hoidmises

23.07

Ogier kritiseeris Rally Estoniat: hilisematel startijatel on liiga suur eelis

22.07

Tartu Ülikool lõpetas Kriisaga lepingu

23.07

Meedia: DeChambeau protestis karistuse vastu ja ähvardas helistada Trumpile

23.07

Madridi Realiga liitub Soome korvpallitäht

23.07

MM-i parim mängija võib vigastuse tõttu taas pikalt eemale jääda

23.07

Hein hoidis Werderi värava puhtana

23.07

Kalju sai Iirimaal valusa kaotuse, kuid säilitas õhkõrna edasipääsulootuse

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo