Itaalia jalgpalliliit võttis enne Guardiolat ühendust Ancelottiga

Uut rahvusmeeskonna peatreenerit otsiv Itaalia jalgpalliliit (FIGC) avalikustas, et võtsid lisaks Pep Guardiolale ühendust ka seni Brasiilia koondist juhendanud Carlo Ancelottiga.

Kolmapäeval avaldas FIGC president Giovanni Malago, alaliit on peatreeneri otsingute jooksul võtnud ühendust hiljuti Manchester Cityst lahkunud Pep Guardiolaga. Päev hiljem ütles alaliidu tehniline direktor Paolo Maldini välja, et enne Guardiolat räägiti ka MM-il Brasiiliaga kaheksandikfinaali jõudnud Ancelottiga.

"Me ei saa peita fakti, et rääkisime enne Pepiga ühendust võtmist ka Carloga. Tundsime, et peaksime alustama neist, keda peame maailma parimateks," ütles Maldini.

Suhtlus Ancelottiga on igati loogiline, Maldini ja Ancelotti mängisid pikalt koos nii Itaalia koondises kui ka AC Milanis. 67-aastane Ancelotti sõlmis aga maikuus Brasiiliaga lepingupikenduse kuni 2030. aastani.

Itaalia koondis jäi kolmandat korda järjest MM-finaalturniiri ukse taha. Seejärel lahkusid ametist nii rahvusmeeskonna peatreener Gennaro Gattuso kui ka alaliidu president Gabriele Gravina. Uus president on paigas, tugevateks kandidaatideks peatreeneri kohale peetakse veel Antonio Content ja Roberto Mancinit, lisaks on läbi käinud legendaarse keskväljamaestro Andrea Pirlo nimi.

Itaalia koondis naaseb võistlustulle septembri lõpus, kui alustab uut Rahvuste liiga tsüklit kodumänguga Belgia vastu.