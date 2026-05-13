Paide Linnanaiskond mängib esmakordselt karikafinaalis

Paide asus kohtumist juhtima juba neljandal minutil. Lisette Tammik tsenderdas palli penaltipunkti lähistele, kus Nicole Kelli selle omaks võttis ja väravavahist mööda saatis. Avapoolaja keskel kasvatas eduseisu Kirkeliis Lillemets, kelle suunas Tammik mängis söödu kaitseliini taha. Kuna Elva väravavaht oli väravast väljas, saatis Lillemets palli postipõrkest tühjaks jäänud väravasse, vahendab jalgpall.ee.

Paide kolmas tabamus sündis kohtumise 69. minutil, kui taas oli aktsioonis Tammik: vasakul äärel vastasest möödunud mängija toimetas palli värava ette, kus tagapostis oodanud Lisandra Rannasto saatis nahkkera lati alla. Edu kasvas 83. minutil, mil Paide penalti teenis ja mille Lillemets kindlalt realiseeris. Lõppseisu vormistas kaks minutit hiljem Renate-Ly Mehevets, kes saatis terava nurga alt palli väravavahi selja taha. Kuigi puurivaht sai käed pallile vahele, oli löök piisavalt tugev ja täpne, et vormistada Paidele 5:0 võit.

Teine finalist selgub kolmapäeval, kui Saku Sporting võõrustab Saku kunstmuruväljakul Viimsi JK naiskonda.

Naiste karikafinaal peetakse klubijalgpalli pidupäeval, 23. mail kell 13 Pärnu Rannastaadionil.