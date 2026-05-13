Tour of Estonia väisab esmakordselt Pirita velodroomi

Velodroomil peetaval proloogil tuleb igal ratturil läbida kolm ringi trekil. Tegemist on Tour of Estonia ajaloos esmakordse lahendusega, mis muudab avaetapi pealtvaatajatele atraktiivseks ning pakub sportlastele tavapärasest erinevat väljakutset.

Tour of Estonia teine etapp sõidetakse traditsiooniliselt Tallinnast Tartusse. Kolmas ehk Tartu linnaetapp pakub publikule taas tõelist vaatemängu – ratturitel tuleb läbida 14 korda 11,2 kilomeetri pikkune linnaring.

Praeguse seisuga osaleb tänavusel tuuril 21 meeskonda, nende hulgas kaks UCI Pro taseme tiimi – Novo Nordisk ja Equipo Kern Pharma. Eesti koondist esindavad tänavu Norman Vahtra, Markus Mäeuibo, Lauri Tamm, Romet Pajur ja Oliver Mätik. Lisaks stardivad eestlased ka Quick Pro Teami koosseisus: Mihkel Räim, Taavi Kannimäe, Gleb Karpenko, Aaron Aus, Martti Lenzius ja Oskar Küüt. Lucky Sport Cycling tiimi ridades on stardis Frank Aron Ragilo ja Karl Kurits.

Tour of Estonia peakorraldaja Indrek Kelk sõnas, et tänavune tuur tuleb mitmes mõttes eriline. "Pole varasemalt tuuri Pirita velodroomile viinud, aga tänavu tekkis selline idee ja usun, et see annab ka võistlejatele tuuril osaledes põnevust juurde," ütles korraldaja. "Paraku pole me kõikidel aastatel, sealhulgas eelmisel aastal, saanud kolmepäevast tuuri korraldada – põhjusteks on olnud nii rahaliste ressursside puudus kui ka probleemid sobivate asukohtade leidmisel. Tänavu klappis kõik ning tuur on taas kolm päeva pikk. Selle üle on ainult hea meel."

Tour of Estoniale järgneb 7. juunil Tartu Rattaralli, mis tähistab tänavu oma 45. juubelit.