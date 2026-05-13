X!

Tour of Estonia väisab esmakordselt Pirita velodroomi

Jalgrattasport
Tour of Estonia: Tartu GP
Tour of Estonia: Tartu GP Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Jalgrattasport

4.–6. juunini toimuv rahvusvaheline rattatuur Tour of Estonia tuleb tänavu tagasi kolmeetapilisena, esmakordselt sõidetakse tuuri avaetapp ehk proloog legendaarsel Pirita velodroomil.

Velodroomil peetaval proloogil tuleb igal ratturil läbida kolm ringi trekil. Tegemist on Tour of Estonia ajaloos esmakordse lahendusega, mis muudab avaetapi pealtvaatajatele atraktiivseks ning pakub sportlastele tavapärasest erinevat väljakutset.

Tour of Estonia teine etapp sõidetakse traditsiooniliselt Tallinnast Tartusse. Kolmas ehk Tartu linnaetapp pakub publikule taas tõelist vaatemängu – ratturitel tuleb läbida 14 korda 11,2 kilomeetri pikkune linnaring.

Praeguse seisuga osaleb tänavusel tuuril 21 meeskonda, nende hulgas kaks UCI Pro taseme tiimi – Novo Nordisk ja Equipo Kern Pharma. Eesti koondist esindavad tänavu Norman Vahtra, Markus Mäeuibo, Lauri Tamm, Romet Pajur ja Oliver Mätik. Lisaks stardivad eestlased ka Quick Pro Teami koosseisus: Mihkel Räim, Taavi Kannimäe, Gleb Karpenko, Aaron Aus, Martti Lenzius ja Oskar Küüt. Lucky Sport Cycling tiimi ridades on stardis Frank Aron Ragilo ja Karl Kurits.

Tour of Estonia peakorraldaja Indrek Kelk sõnas, et tänavune tuur tuleb mitmes mõttes eriline. "Pole varasemalt tuuri Pirita velodroomile viinud, aga tänavu tekkis selline idee ja usun, et see annab ka võistlejatele tuuril osaledes põnevust juurde," ütles korraldaja. "Paraku pole me kõikidel aastatel, sealhulgas eelmisel aastal, saanud kolmepäevast tuuri korraldada – põhjusteks on olnud nii rahaliste ressursside puudus kui ka probleemid sobivate asukohtade leidmisel. Tänavu klappis kõik ning tuur on taas kolm päeva pikk. Selle üle on ainult hea meel."

Tour of Estoniale järgneb 7. juunil Tartu Rattaralli, mis tähistab tänavu oma 45. juubelit.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

jalgrattauudised

08:37

Tour of Estonia väisab esmakordselt Pirita velodroomi

12.05

Itaalia velotuuril vahetus üldliider

12.05

Rekordiline Euroopa meister lõpetas 32-aastaselt karjääri

12.05

Rait Ratasepp kavatseb vändata kümne päevaga Portugalist koju

11.05

Tiimikaaslasi abistanud Taaramäe sai Jaapanis 16. koha

11.05

Mätik sõitis end esimest korda rahuvsvahelise U-23 sõidul esikümnesse

10.05

Madis Mihkels tuli Giro etapil neljandaks

10.05

Valga-Valka rattamaratoni võitsid Tarassov ja Leinonen

10.05

Taaramäel hoitakse Kumano tuuril silma peal: teist sellist sõitu ei teagi

10.05

Lõiv teenis Põhjamaade meistrivõistlustel hõbeda

09.05

Uruguaylane teenis pingelisel Giro etapil ajaloolise võidu, Mihkels 98.

09.05

Blasi sai Vueltal karjääri suurima võidu, Ebras katkestas tiimi soovil

09.05

Ebras katkestas Vuelta

08.05

Madis Mihkels sai Itaalia velotuuri avaetapil viienda koha

08.05

Suppi sprintis end vihmasel Rahutuuri avaetapil esikümnesse

07.05

Ebras tegi Vueltal seni parima sõidu

06.05

Mihkels Giro eel: sprindietappidel on sõit minu peale

06.05

Kopecky võttis Vuelta liidrisärgi omale, Ebras 99.

05.05

Õigesti ajastatud rünnak andis prantslannale Vueltal võidu

05.05

Mäeuibo sõitis tugevas konkurentsis välja kõrge koha

sport.err.ee uudised

11:27

LeBron pole tuleviku osas otsust teinud: jätsin endast kõik väljakule

10:51

Musting valiti kolmandat aastat järjest parimaks käsipallitreeneriks

10:19

Gauff pääses viienda matšpalliga poolfinaali, Cirstea sai lätlannast jagu

09:44

Larseni väravasööt aitas Kilmarnockil kõrgliigasse püsima jääda

09:12

World Boxing toob Valgevene lipu poksiringi tagasi

08:37

Tour of Estonia väisab esmakordselt Pirita velodroomi

08:05

San Antonio Spurs jõudis poolfinaalist võidu kaugusele

12.05

Eesti sportlased särasid Veronas kulturismi- ja fitnessivõistlusel

12.05

NBA mängija suri 29 aasta vanuselt

12.05

Talts lubab tõelist korvpallipidu: pulli peab saama!

12.05

Kurlingupaar Kaldvee - Lill võtab aja maha

12.05

ETV spordisaade, 12. mai

12.05

Koondisekutseta jäänud Talihärm: minu jaoks ei ole see olukord õnneks või kahjuks uus Uuendatud

12.05

Tšehhi korvpallitäht astub käimasoleva hooaja järel kõrvale

12.05

Läti tennisist põrus dopinguga

12.05

Zverev kaotas otsustava seti nulliga, Sinner kulges muretult veerandfinaali

12.05

Lucas Leok võitis Saksamaa meistrivõistluste teise etapi

12.05

Itaalia velotuuril vahetus üldliider

12.05

Kanada tiitlilootus lasub Celebrini õlul

12.05

Barkov saab Soome koondisele appi minna

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo