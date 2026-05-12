Rekordiline Euroopa meister lõpetas 32-aastaselt karjääri

"Ma armastan oma rattaga sõitmist. Pärast 13 aastat rahvusvahelisel areenil võistlemist ja eluaegset võistlemist oma vanema venna vastu olen otsustanud esimesest loobuda," teatas Archibald teisipäeval.

Archibald võitis 2016. aastal Rio de Janeiros võistkondliku jälitussõidu olümpiakulla ning 2021. aastal Tokyos madisoni ja tuli võistkondlikus jälitussõidus hõbedale. 2024. aasta Pariisi olümpiast tuli vigastuse tõttu loobuda.

Tal on ka seitse maailmameistritiitlit ja koguni 21 kuldmedalit Euroopa meistrivõistlustelt, mis on absoluutne rekord. Kokku kogus Archibald aastatega lausa 51 täiskasvanute tiitlivõistluste medalit.

"Olen karjääri juures tänulik, et olen saanud nii palju õppida, nii palju näha ja kohtuda nii paljude imeliste inimestega," jätkas 32-aastane britt.

"Kuid olen kindel, et jätkan õppimist, näen jätkuvalt maailma, kohtun jätkuvalt imeliste inimestega. Ma ei looda endast suurt pärandit, aga loodan, et olen avaldanud mõju inimestele, kellega olen koos töötanud."

Archibaldi viidatud vanem vend John on samuti endine profirattur, kelle saavutused küll õe tasemele ei jõudnud. Säravaimaks jäi pronksmedal 2019. aasta maanteesõidu MM-ilt segavõistkondade võistkonnasõidult.