Minu Sportlane platvorm avas 19 uut projekti

Eesti Olümpiakomitee ühisrahastusplatvormil Minu Sportlane avati kolmanda vooru projektid, mis annavad spordisõpradele võimaluse toetada Eesti sportlasi ning olla osa nende teekonnast rahvusvahelisse tippu. Uues voorus on avatud kokku 19 projekti, mis on platvormi senine rekordiline projektide arv ühes voorus.

MinuSportlane.ee on eelmisel aastal loodud platvorm, mille eesmärk on tuua sportlased ja toetajad teineteisele lähemale ning luua uus viis Eesti spordi toetamiseks. Kümne kuuga on platvormi kaudu Eesti sporti panustatud enam kui 106 000 eurot üle 1755 toetaja poolt.

EOK peasekretär Kristo Tohver sõnul annab Minu Sportlane ühisrahastusplatvorm inimestele võimaluse saada päriselt osaks Eesti spordi eduloost ning muuta kogu ühiskonna roll spordi toetamisel aktiivsemaks ja tähenduslikumaks.

"Sport on emotsioon, mis ühendab inimesi ja kogu rahvast. Spordil on erakordne võime panna meid ühiselt kaasa elama, tundma uhkust Eesti üle ja looma koos midagi suuremat. Minu Sportlane platvormi eesmärk on tuua inimesed Eesti spordile lähemale kui kunagi varem, et iga eestlane tunneks, et tema panus loeb ning aitab viia Eesti sporti edasi uute võitudeni," ütles Tohver.

MinuSportlane.ee eesmärk on luua läbipaistev ja kogukonnapõhine viis Eesti spordi toetamiseks, kus iga panus aitab sportlastel liikuda lähemale oma eesmärkidele ja rahvusvahelisele tipptasemele.

Kolmanda vooru projektidega saab tutvuda pikemalt aadressil MinuSportlane.ee.

Karmen Bruus: Road to LA 2028

21-aastane kõrgushüppaja Karmen Bruus on leidnud stabiilse ja toetava treeningkeskkonna Londonis, kus ta eesmärk on tõusta taas maailma tippu ning tuua LA2028 olümpialt kõrge koht.

Hank-Gerhard Hausenberg U18 EM-ile

Iga panus loeb ja aitab uue põlvkonna mitmevõistlejal Hank-Gerhard Hausenbergil jõuda U-18 Euroopa meistrivõistlustele.

Kaksikjõud suusarajal

Kahel olümpial võistelnud murdmaasuusatajad Keidy ja Kaidy Kaasiku ootavad toetust, et tagada professionaalne suusahooldus ning mobiilne füsioteraapia välislaagrites.

Elina Goidinale uus tipptasemel lühikava

16-aastane Elina Goidina on üks Eesti lootustandvamaid noori iluuisutajaid. Medalite eest võistlemise nimel vajab Elina uut tipptasemel lühikava koos tunnustatud koreograafiga.

Eesti ainsad paarissõitjad rahvusvahelisele areenile

Maia Tištšenkova (13) ja Nikita Fedosov (15) on Eesti ainus aktiivne paarissõidu võistluspaar. Nad koguvad toetust uue lühi- ja vabakava loomiseks, et esineda kõrgel tasemel rahvusvahelistel võistlustel ja liikuda olümpiaeesmärgi suunas.

Kaksikute tee tippu

Tartust pärit 18-aastased kaksikõed Mai Brit Teder ja Hanna Gret Teder liiguvad küll eri spordialadel, kuid nende suurim tugevus on ühine: kaksikute side, mis teeb neist üksteise suurimad toetajad ja konkurendid. Aita Tederitel jõuda lumelauakrossis ja mäesuusatamises maailma tippu!

Viiest viis: Sinu toel!

Spordiklubi Biathlon on Eesti vanim ja suurim laskesuusatamisega tegelev spordiklubi

Tallinnas. Legendaarsed SK Biathloni treenerid Tõnu ja Aita Pääsuke soovivad parandada oma klubi treeningtingimusi ning koguda toetust laskemoona ostmiseks.

Armini ja Johannese olümpiaunistus

Aita Eesti triatleetidel Armin Angerjärvel ja Johannes Sikul osaleda esmakordselt keskmäestiku treeninglaagrites Sierra Nevadas Hispaanias.

Toeta Robin-Christopher Raimot – Eesti lumelaudurit!

15-aastane lumelaudur Robin-Christopher soovib osaleda novembris Pekingi rahvusvahelisel võistlusel. Aita tal teha hüpe järgmisele tasemele!

Elly Levin ronimise tippu

15-aastane sportronija Elly Levin kogub toetust noorte MM-il osalemiseks ja selleks ettevalmistumiseks.

Iluvõimlejad World Challenge Cup'ile Pekingis

Aita katta medaleid võitnud Tartu Võimlemisklubi Rütmika Rebasesabade rühma kulusid Pekingi tippvõistlusel osalemiseks.

Eesti avaveekoondis Euroopa meistrivõistlustele – Pariis 2026

Aita Jaan Paskol ja Kirke Mõtsnikul osaleda avaveeujumise Euroopa meistrivõistlustel esmakordselt teateujumises.

Saara Tabo kardiga Euroopasse

Eesti üks väheseid naiskardisõitjaid Saara Tabo soovib Lääne-Virumaa spordihinge viia rahvusvahelisele tasemele. Aita tal Euroopa sarjades läbi lüüa!

Anett Euroopa meistrivõistlustele olümpiapoksis

Noor Eesti naispoksija Anett Sõer loodab sinu toetusele, et osaleda novembris toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel Horvaatias.

Eesti naiste poksikoondis suurele areenile

Eesti naiste poksikoondise sportlased Milana Nelk ja Alisa Gerassimovitš koguvad, et osaleda treeninglaagrites ja tiitlivõistlustel, katta ettevalmistus-, varustuse ja spordimeditsiini kulusid ning luua vajalikud tingimused medalikonkurentsis osalemiseks.

Gisele tsüklokrossi tiitlivõistlustele!

16-aastane Gisele Rang on pühendunud jalgrattasportlane, kelle eesmärk on jõuda maailma tippu nii maanteerattasõidus kui ka tsüklokrossis ning esindada Eestit rahvusvahelistel tiitlivõistlustel.

TalTech Cheerleaders EM-ile

Toeta TalTech Cheerleaderite teekonda Tšehhis toimuvale EMile.

Uus topelt-trampett!

Eesti vanim trampoliinvõimlemise klubi Biomechanics Group kogub toetust uue topelt-trampeti soetamiseks, et meie parimad noored sportlased saaksid treenida, areneda ja jõuda maailma tippu.

Noored kestvusratsutajad MM-ile

Aita Eesti noortel kestvusratsutajatel võistelda 2027. aasta MM-il Slovakkias!