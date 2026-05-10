Taaramäel hoitakse Kumano tuuril silma peal: teist sellist sõitu ei teagi

Rein Taaramäe (Kinan Racing) hoiab Jaapanis toimuval Kumano velotuuril üldarvestuses finaaletapi eel 18. kohta. Temposõidu Eesti meister võtab mitmepäevasõitu hea ettevalmistusena eesootavaks Jaapani velotuuriks.

Kumano teedel peetud kolmandal, 107,5-kilomeetrisel etapil vedas Taaramäe üksi peagrupi viimase tõusu alla, millel oli pikkust üks kilomeeter keskmise kaldenurgaga neli protsenti. Tööd tegi ta oma meeskonnakaaslasest jaapanlase Jo Hashikawa jaoks, kes finišeeris kaheksandana. Esikoha pälvis itaallane Nicolo Garibbo (Team UKYO; 2:43.28), kellele Hashikawa kaotas 22 sekundiga. Oma jõuvarud varem teele jätnud Taaramäe ületas lõpujoone 18. positsioonil, jäädes parimale alla 47 sekundiga.

Eestlase sõnul on Kumano velotuur oma olemuselt hästi keeruline. "Nagu sõidaks kuskil kardiradadel. Teed on kitsad ja kurvilised," kirjeldas Taaramäe. "Grupp on kogu aeg pikk ja teed käivad üles-alla. Raske on vahet kuskil teha, sest mul on Jaapanis alati pikem saba taga ja praegu olen rohkem all-rounder (universaal -toim), mitte ronija. See tähendab, et ma ei suuda tõusul vahet sisse sõita ja siledal jõuga vahet ei saa."

"Olen küll üritanud ise võiduni jõuda, kuid päevade lõpuks olen siiski tiimikaaslaseid aidanud ja kilomeetrite viisi peagruppi sikutanud, mis on samuti lahe. Üldiselt on äge võidusõit ja naudin igat kilomeetrit. Teist sellist sõitu ei teagi," lisas Taaramäe.

Velotuuri kokkuvõttes on liider austraallane Luke Burns (Victoire Hiroshima). Taaramäe (+1.20) on 105,2-kilomeetrise finaaletapi eel 18. kohal.

Toimetaja: Anders Nõmm

