Jalgpalliajakirjanike valik langes Bruno Fernandese kasuks

FWA-sse kuulub üle 900 ajakirjaniku ning neist 45 protsenti andis oma hääle Manchester Unitedi kapteni kasuks. Teisele kohale tuli Arsenali poolkaitsja Declan Rice ja kolmandale kohale Manchester City kesktormaja Erling Haaland.

Fernandes on sel hooajal Manchesteri punast klubi esindanud 32 kõrgliigamängus ning tema arvele on kogunenud kaheksa väravat ja 19 väravasöötu. Man United hoiab tänu Fernandese säravatele esitustele kolm vooru enne hooaja lõppu liigatabelis kolmandat kohta.

Fernandes on esimene Man Unitedi mängija, kes võitnud FWA auhinna pärast Wayne Rooneyt 2010. aastal. Mullu valisid ajakirjanikud hooaja parimaks mängijaks Liverpooli 20. meistritiitlini vedanud Mohamed Salah.

FWA valis naiste kõrgliiga hooaja parimaks mängijaks Manchester City ründaja Khadija Shaw, kes pälvis auhinna teist korda. Shaw aitas Man Cityl lõpetada Chelsea kuue aasta pikkuse valitsemisaja, lüües 21 kohtumisega 19 väravat.