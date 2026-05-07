X!

Man City naised peatasid Chelsea domineerimise

Jalgpall
Manchester City naiskond
Manchester City naiskond Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Jalgpall

Inglismaa jalgpalli naiste meistriks krooniti teist korda Manchester City, kes lõpetas ühtlasi Chelsea kuue aasta pikkuse valitsemisaja.

Manchester City kindlustas meistriitli pärast seda, kui ainsana veel konkurentsi jäänud Arsenal piirdus võõrsil Brightoni vastu 1:1 viigiga. Arsenalil oli eelnevalt pidada neli mängu ja Londoni klubi pidanuks need kõik võitma.

Manchester Cityl on üks voor enne lõppu 52 punkti, mida on kuus enam kui tiitlikaitsjal Chelseal. Arsenal on 42 punktiga kolmas, aga neil on võrreldes kahe esimese kaks kohtumist varuks.

Manchester City naiskond krooniti Inglismaa meistriks teist korda. Esimene esikoht tuli täpselt kümme aastat tagasi ehk 2016. aastal. Sel kümnendil oli seni valitsenud üksnes Chelsea.

Inglismaa naiste praegune kõrgliiga (Women's Super League) loodi 2011. aastal ja pärast seda ongi Chelsea olnud kaheksa tiitliga edukaim. Manchester City kõrval on meistriks kroonitud veel ka Arsenal (kolm korda) ja Liverpool (kaks).

Kokku mängib Inglismaa kõrgliigas tosin naiskonda ja hooaeg koosneb 22 voorust. Valdaval osal naiskondadest on ka tugev esindusmeeskond, välja arvatud hetkel seitsmendat kohta hoidval London City Lionessesil.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

13:45

Man City naised peatasid Chelsea domineerimise

00:07

Kolmandal minutil skoorinud PSG mängib taas Meistrite liiga finaalis

06.05

Vapruse alistanud Paide pääses karikafinaali ja tagas koha eurosarjas

06.05

Kirpu skooris taaskord, aga koduklubi tiitlilootus sai hoobi

06.05

Metsa mängud St. Paulis võivad olla mängitud

06.05

Kuuele Eesti vutiklubile väljastati eurosarja litsents

06.05

Iraani osalemine jalgpalli MM-il on endiselt küsimärgi all, nõutakse garantiid

06.05

Pealtvaataja vahistati Man City ründaja solvamise pärast

06.05

Porto ostis Arsenalist edukalt kohanenud kaitsemängija

06.05

Arsenal jõudis 20-aastase vaheaja järel taas Meistrite liiga finaali

sport.err.ee uudised

14:51

Eesti hokikoondise taustajõud edu põhjustest: hea meeskonnahing ja professionaalsus

14:07

Eesti poksija tuli Bakuu noorteturniiril esikohale

13:45

Man City naised peatasid Chelsea domineerimise

13:05

Üle pika aja teise ringi jõudnud Buffalo alustas võiduga

12:47

Jõesaare klubi sai Euroliiga meeskonnalt lüüa

12:26

Meeste kurlingukoondis avas MM-i kvalifikatsiooniturniiril võiduarve

11:44

Jäätmad lasevad MK-etapil kolmanda koha peale

11:15

Erich Teigamägi kandideerib EOK presidendiks

10:55

Rannula tüüris Legia põhiturniiri võiduni

10:20

EADSE vastas Tõnis Sildarule: edu ei pea tulema läbi vägivalla ja inimeste murdmise

09:14

Valencia sai vajaliku võidu, mõlemad peatreenerid eemaldati

08:00

San Antonio Spurs tegi seeria teises mängus võimsa avalduse

00:07

Kolmandal minutil skoorinud PSG mängib taas Meistrite liiga finaalis

06.05

Michal: Kaljulaidi vabastasid ametist vaimselt tigedad vanamehed

06.05

ETV spordisaade, 6. mai

06.05

Mihkels Giro eel: sprindietappidel on sõit minu peale

06.05

Kaunase Žalgiris pikendas koduses karukoopas hooaega

06.05

Rooba koduklubi sai finaalseerias esimese kaotuse

06.05

Kullamäe ja Vene pidid Leedu kõrgliigas kaotusega leppima

06.05

Neuville oli Portugali ralli testikatsel kiireim, Fourmaux kolmas

loetumad

06.05

Michal: Kaljulaidi vabastasid ametist vaimselt tigedad vanamehed

11:15

Erich Teigamägi kandideerib EOK presidendiks

00:07

Kolmandal minutil skoorinud PSG mängib taas Meistrite liiga finaalis

06.05

17 murdepalli tõrjunud Lajal pääses tõelise maratoni järel veerandfinaali

06.05

Metsa mängud St. Paulis võivad olla mängitud

06.05

Neuville oli Portugali ralli testikatsel kiireim, Fourmaux kolmas

06.05

Kaunase Žalgiris pikendas koduses karukoopas hooaega

06.05

Eesti tõstjad võitsid EM-il kaks üksikala hõbemedalit

10:20

EADSE vastas Tõnis Sildarule: edu ei pea tulema läbi vägivalla ja inimeste murdmise

10:55

Rannula tüüris Legia põhiturniiri võiduni

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo