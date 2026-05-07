Man City naised peatasid Chelsea domineerimise

Manchester City kindlustas meistriitli pärast seda, kui ainsana veel konkurentsi jäänud Arsenal piirdus võõrsil Brightoni vastu 1:1 viigiga. Arsenalil oli eelnevalt pidada neli mängu ja Londoni klubi pidanuks need kõik võitma.

Manchester Cityl on üks voor enne lõppu 52 punkti, mida on kuus enam kui tiitlikaitsjal Chelseal. Arsenal on 42 punktiga kolmas, aga neil on võrreldes kahe esimese kaks kohtumist varuks.

Manchester City naiskond krooniti Inglismaa meistriks teist korda. Esimene esikoht tuli täpselt kümme aastat tagasi ehk 2016. aastal. Sel kümnendil oli seni valitsenud üksnes Chelsea.

Inglismaa naiste praegune kõrgliiga (Women's Super League) loodi 2011. aastal ja pärast seda ongi Chelsea olnud kaheksa tiitliga edukaim. Manchester City kõrval on meistriks kroonitud veel ka Arsenal (kolm korda) ja Liverpool (kaks).

Kokku mängib Inglismaa kõrgliigas tosin naiskonda ja hooaeg koosneb 22 voorust. Valdaval osal naiskondadest on ka tugev esindusmeeskond, välja arvatud hetkel seitsmendat kohta hoidval London City Lionessesil.