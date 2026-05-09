X!

Lisell Jäätma võitis MK-etapil kulla ja tuli koos vennaga pronksile

Vibulaskmine
{{1778311620000 | amCalendar}}
Robin Jäätma ja Lisell Jäätma.
Robin Jäätma ja Lisell Jäätma. Autor/allikas: Hyundai Archery World Cup/Facebook
Vibulaskmine

Vibulaskur Lisell Jäätma võitis Shanghais toimuval hooaja teisel MK-etapil naiste individuaalvõistluse. Lisaks saavutas ta koos oma venna Robiniga plokkvibu segapaaride võistlusel kolmanda koha.

Jäätmad alistasid segapaaride võistlusel Eesti aja järgi laupäeva varahommikul toimunud kolmanda koha duellis Kasahstani paari Dilmuhamet Mussa - Viktoria Ljani. Eesti paar juhtis kogu duelli vältel ja võitis pronksise autasu lõpptulemusega 154:153 (40:38, 39:39, 38:38, 37:38).

"Alustasime hästi, peale esimest seeriat olime kahe punktiga ees ja ütlesin Liisule, et peame ainult sama laskma, mis nemad ja nii me ka tegime," kommenteeris Robin Jäätma.

Kuldmedali teenis Ameerika Ühendriikide duo Alexis Ruiz - James Lutz, kes sai poolfinaalis eestlastest jagu ning oli finaalis 157:154 üle Türgi paarist Hazal Burun - Emircan Haney.

Paar tundi hiljem jätkas Lisell võistlemist individuaalturniiril, kus oli jõudnud nelja parema sekka. Poolfinaalis seljatas ta lisanoole abil Ruizi ning sai finaalis 145:144 (30:27, 29:29, 29:30, 28:30, 29:28) jagu mehhiklannast Andrea Becerrast.

Jäätma teenis oma karjääri esimese MK-etapi võidu. Ühtlasi tuli ta individuaalselt medalile teist MK-etappi järjest, sest hooaja avaetapil Mehhikos Pueblas saavutas teise koha.

"Siiani ei suuda seda uskuda. Ma olen nii kaua MK-etapilt kuldmedalit oodanud ja lõpuks võitsin selle. Kirss tordil on veel MK-sarja finaali pilet. Olen väga õnnelik," rõõmustas Lisell.

Treener Maarika Jäätma lisas: "On tehtud tööd ja nähtud vaeva. Tundub, et see kõik hakkab nüüd ära tasuma. Tegelikult oli seda natukene oodata. Lisell on väga heas vormis ja kogu Eesti plokkvibukoondis on väga heas vormis. Tuleb olla kannatlik ja oodata oma aega, et õnnestuda. Vaja on ka natukene õnne. Väikesest Türi linnast on võimalik tõusta maailma tippu!"

Lisell Jäätma hoiab maailma reitingu edetabelis hetkel üheksandat kohta, ent eduka MK-etapi järel kindlasti tõuseb kõrgemale. Seni on tema parim edetabelikoht olnud neljas. Esikümnesse kuulub ka Meeri-Marita Paas, kes hoiab kümnendat kohta.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

viimased uudised

12:40

Lajalil ei õnnestunud Hiinas finaali pääseda

12:24

Lisell Jäätma võitis MK-etapil kulla ja tuli koos vennaga pronksile Uuendatud

12:19

Marneri kübaratrikk oli Ducksile liiast

11:41

Ebras katkestas Vuelta

11:08

Ukraina hokimeestele ulatasid ootamatult abikäe leedukad

09:49

Fääridelt lahkunud Sorga: ma ei suutnud seda vaimselt taluda

09:22

Dortmund kindlustas Bundesligas teise koha

08:41

Wembanyama vedas Spursi teise võiduni

08:05

Rooba koduklubi kaotas rekordiliselt pika finaalmängu

08.05

Teise järjestikuse võidu saanud Tammeka võttis Kuressaarelt revanši

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

23.04

Poksitreener: Vinogradov on õudselt töökas ja võitleja hingega

21.04

Mart Parind: Venemaa kaotus malemaailmas on märgiline

20.04

Maailma esinumbriks tõusnud Lehis: alati tuleb võidelda

14.04

Vehklemisliidu president Perling: jaanipäevaks on juba parem kui täna

13.04

Põhjaranniku peatoimetaja: jäähoki ühendab Narvas ja Kohtla-Järvel inimesi

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

07.05

Kõlvart: kriis tekkis, sest sporti juhtis keegi, kel puudus arusaam, mis on tippsport

07.05

EADSE vastas Tõnis Sildarule: edu ei pea tulema läbi vägivalla ja inimeste murdmise

08.05

Kehvasti alustanud Lajal teenis veerandfinaalis suurepärase võidu

08.05

Madis Mihkels sai Itaalia velotuuri avaetapil viienda koha

08.05

TalTech võitles lõpuni, aga Kalev/Cramo pääses taas finaali

08.05

Ogier kerkis Fourmaux' ebaõnne järel Portugalis liidriks, vahed väikesed

08.05

Žalgiris viis mängu lisaajale, kuid finaalturniirile jõudis tiitlikaitsja

08.05

Lakers ei ole kohtunike tööga rahul: LeBroni vastu ei vilistata vigu ära

09:49

Fääridelt lahkunud Sorga: ma ei suutnud seda vaimselt taluda

08.05

Vigastuspausilt naasnud Djokovic kaotas Roomas 20-aastasele horvaadile

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo