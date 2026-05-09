Lisell Jäätma võitis MK-etapil kulla ja tuli koos vennaga pronksile

Vibulaskur Lisell Jäätma võitis Shanghais toimuval hooaja teisel MK-etapil naiste individuaalvõistluse. Lisaks saavutas ta koos oma venna Robiniga plokkvibu segapaaride võistlusel kolmanda koha.

Jäätmad alistasid segapaaride võistlusel Eesti aja järgi laupäeva varahommikul toimunud kolmanda koha duellis Kasahstani paari Dilmuhamet Mussa - Viktoria Ljani. Eesti paar juhtis kogu duelli vältel ja võitis pronksise autasu lõpptulemusega 154:153 (40:38, 39:39, 38:38, 37:38).

"Alustasime hästi, peale esimest seeriat olime kahe punktiga ees ja ütlesin Liisule, et peame ainult sama laskma, mis nemad ja nii me ka tegime," kommenteeris Robin Jäätma.

Kuldmedali teenis Ameerika Ühendriikide duo Alexis Ruiz - James Lutz, kes sai poolfinaalis eestlastest jagu ning oli finaalis 157:154 üle Türgi paarist Hazal Burun - Emircan Haney.

Paar tundi hiljem jätkas Lisell võistlemist individuaalturniiril, kus oli jõudnud nelja parema sekka. Poolfinaalis seljatas ta lisanoole abil Ruizi ning sai finaalis 145:144 (30:27, 29:29, 29:30, 28:30, 29:28) jagu mehhiklannast Andrea Becerrast.

Jäätma teenis oma karjääri esimese MK-etapi võidu. Ühtlasi tuli ta individuaalselt medalile teist MK-etappi järjest, sest hooaja avaetapil Mehhikos Pueblas saavutas teise koha.

"Siiani ei suuda seda uskuda. Ma olen nii kaua MK-etapilt kuldmedalit oodanud ja lõpuks võitsin selle. Kirss tordil on veel MK-sarja finaali pilet. Olen väga õnnelik," rõõmustas Lisell.

Treener Maarika Jäätma lisas: "On tehtud tööd ja nähtud vaeva. Tundub, et see kõik hakkab nüüd ära tasuma. Tegelikult oli seda natukene oodata. Lisell on väga heas vormis ja kogu Eesti plokkvibukoondis on väga heas vormis. Tuleb olla kannatlik ja oodata oma aega, et õnnestuda. Vaja on ka natukene õnne. Väikesest Türi linnast on võimalik tõusta maailma tippu!"

Lisell Jäätma hoiab maailma reitingu edetabelis hetkel üheksandat kohta, ent eduka MK-etapi järel kindlasti tõuseb kõrgemale. Seni on tema parim edetabelikoht olnud neljas. Esikümnesse kuulub ka Meeri-Marita Paas, kes hoiab kümnendat kohta.