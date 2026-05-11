Jäätma MK-etapi võidust: ma olen seda medalit nii kaua oodanud!

Hiinast saabus koju vibulaskmise MK-etapil ajaloolise võidu saavutanud Lisell Jäätma. Vibulaskurite hooaeg jätkub Euroopa meistrivõistlustega Türgis järgmisel nädalal.

Võitnud eelmise nädala lõpus koos venna Robiniga Shanghais toimunud hooaja teisel MK-etapil plokkvibu segapaaride võistlusel pronksi, asus Lisell Jäätma juba paar tundi hiljem märklauda sihtima naiste individuaalvõistluse kullamatšis. Taas edukalt, sest finaalis alistas ta 145:144 mehhiklanna Andrea Becerra ja võitis oma esimese MK-etapi kulla. Pronksiheitluse pinge kullamatšis ei heidutanud - pigem aitas kaasa.

"See aitas nii palju kaasa, et ma tunnetasin tuult seal väljakul, sain tutvuda; teadsin, et sihik ei muutu. Aga kuna need kaks viimast segavõistkonna seeriat ei läinud mul kõige paremini, siis ma väga hea tundega sealt ei lahkunud, natuke oli kõhklust," tunnistas Jäätma ERR-iga rääkides.

Jäätma on talvel endaga nii vaimselt kui füüsiliselt palju tööd teinud ja eelmisel hooajal kogetud raskused seljatanud. Vorm on aina paremaks minemas, kuid nii suurt edu ta veel oodata ei tihanud.

"Ma olen seda medalit nii kaua oodanud, see on üks tähtsamaid medaleid, mida me üldse saame võita ja ma ei oleks uskunud, et see juba tuleb. Ma arvan, see on üks erilisemaid medaleid," kinnitas Jäätma.

Ühtlasi on tal nüüd käes ka MK-sarja finaalipääse. Järgmisel nädalal võistlevad Eesti plokkvibulaskurid Türgis Antalyas Euroopa meistrivõistlustel. "Tunded on head. Ma arvan, et ma üritan endale mitte mingisugust pinget peale panna, lihtsalt lähen ja teen oma tööd."

"Vaatame, kuidas läheb, sest Antalyas on tuul alati väga keeruline ja eelnevad aastad mul on sellega olnud raskusi. Aga ma olen vaimselt valmistunud juba selleks tuuleks, lähen teen oma parima ja eks me näe siis," sõnas Jäätma.

Toimetaja: Anders Nõmm

Jäätma MK-etapi võidust: ma olen seda medalit nii kaua oodanud!

