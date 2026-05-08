X!

Lisell Jäätma jõudis teist MK-etappi järjest poolfinaali

Vibulaskmine
Lisell Jäätma
Lisell Jäätma Autor/allikas: World Archery
Vibulaskmine

Hiinas Shanghais toimuval vibulaskmise MK-hooaja teisel etapil jõudis plokkvibulaskja Lisell Jäätma teist MK-etappi järjest individuaalvõistlusel nelja parema sekka.

Jäätma alustas duell-laskmisi 1/16-finaalist, kus alistas Sofia Paizi El Salvadorist tulemusega 147:142. Kaheksandikfinaalis tuli vastu maailma tippu kuuluv India laskur Jyothi Surekha Vennam. Väga tasavägine kohtumine lõppes eestlanna napi 148:147 võiduga.

Veerandfinaalis ootas ees järgmine tugev India sportlane, Aditi Gopichand Swami. Pingeline matš lõppes viigiga 147:147 ning võitja selgitamiseks tuli kasutada lisanoolt. Mõlemad sportlased tabasid kümmet, kuid Jäätma nool oli tsentrile lähemal ning eestlanna kindlustas koha poolfinaalis.

Jäätma sõnul tundis ta end kogu päeva jooksul enesekindlalt. "Lasud olid head ja suutsin fookust hoida. Kahjuks määras kohtunik veerandfinaali viimases seerias vastase noole valesti ja läks lisanoolele. See jättis sisse halva tunde, aga mul on hea meel, et väljusin sellest võitjana. Homme üritan samamoodi oma parima anda ja eks siis näha, mis päev toob," kommenteeris Jäätma.

Meeri-Marita Paas alustas võistlust 1/24-finaalist, kus tema vastaseks oli neutraalse lipu all võistlev Uliana Patina. Paas näitas kindlat laskmist ja teenis 146:141 võidu. Järgmises ringis tuli aga tunnistada Jäätmale kaotanud Vennami 147:145 paremust. Paas lõpetas võistluse 19. kohaga.

Meeste plokkvibu arvestuses tegi tugeva etteaste ka Robin Jäätma, kes alistas 1/48-finaalis Jin Xu tulemusega 148:141. Seejärel kohtus ta kogenud Korea laskuri Kim Jonghoga ning võitis tasavägise duelli 147:146.

1/16-finaalis näitas eestlane suurepärast taset, lastes maksimumskoori 150 ning alistades India sportlase Ojas Pravin Deotale. Kaheksandikfinaalis tuli vastu kogenud taanlane Martin Dambsbo, kellele Jäätma pidi seekord alla vanduma tulemusega 147:149. Kokkuvõttes teenis Robin Jäätma 12. koha.

Edukas oli ka Eesti segavõistkond. 1/12-finaalis alistasid Jäätmad Jaapani tiimi kindlalt 159:148 ning kaheksandikfinaalis võideti kodupubliku ees võistelnud Hiina paari tulemusega 157:154.

Veerandfinaalis tuli eestlastel vastamisi minna teisena asetatud Mehhiko võistkonnaga. Tasavägine duell lõppes Eesti ühepunktilise võiduga ning sellega kindlustati koht poolfinaalis, kus kohtuti eelringide kolmanda asetuse saanud USA-ga. Seekord tuli vastu võtta napp ühepunktiline kaotus.

Sellega jätkavad Lisell ja Robin Jäätma võistlust pronksmedalimatšis, mis algab Eesti aja järgi varahommikul kell 6.18. "Lasime täna hästi ja suutsime kõvad konkurendid alistada. Kahju on viimasest matšist, kus jäi võidust nii vähe puudu. Meie kolm noolt olid napilt kümnest välja ja pidime võtma ühepunktilise kaotuse. Laupäev anname oma maksimumi ja üritame pronksi koju tuua," tõdes Lisell Jäätma.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

viimased uudised

18:58

Tiisaar ja Korotkov võitsid Madridi MK-etapil alagrupi

18:25

Lisell Jäätma jõudis teist MK-etappi järjest poolfinaali

17:33

Madis Mihkels sai Itaalia velotuuri avaetapil viienda koha

17:22

Swiatek kaotas Rooma turniiri avaringis maailma 63. reketile seti

16:20

Rallikrossi EM-i avaetapil Riias osaleb kuus eestlast

15:59

Premium liiga kalender muudeti Vassiljevile tehtud kingituse tõttu ümber

15:33

Lakers ei ole kohtunike tööga rahul: LeBroni vastu ei vilistata vigu ära

14:49

Vaidlus Reali mängijate vahel viis Valverde haiglasse

14:48

Kärt Pormeister: laps ei ole tõuhobune

14:06

Jõulumäel selguvad murdmaajooksu Eesti meistrid

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

23.04

Poksitreener: Vinogradov on õudselt töökas ja võitleja hingega

21.04

Mart Parind: Venemaa kaotus malemaailmas on märgiline

20.04

Maailma esinumbriks tõusnud Lehis: alati tuleb võidelda

14.04

Vehklemisliidu president Perling: jaanipäevaks on juba parem kui täna

13.04

Põhjaranniku peatoimetaja: jäähoki ühendab Narvas ja Kohtla-Järvel inimesi

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

07.05

Kõlvart: kriis tekkis, sest sporti juhtis keegi, kel puudus arusaam, mis on tippsport

07.05

Erich Teigamägi kandideerib EOK presidendiks

07.05

Virves ja Jürgenson katkestasid, avapäeva järel juhib Solberg Uuendatud

07.05

EADSE vastas Tõnis Sildarule: edu ei pea tulema läbi vägivalla ja inimeste murdmise

07.05

Tartu Ülikool sai Pärnust teist korda jagu

10:50

Kehvasti alustanud Lajal teenis veerandfinaalis suurepärase võidu

06.05

Michal: Kaljulaidi vabastasid ametist vaimselt tigedad vanamehed

07.05

Real kindlustas koha Euroliiga finaalturniiril

07.05

Saksamaa tippjalgpallur lõpetab 30-aastaselt karjääri

07.05

ROK lubab valgevenelastel naasta rahvusvahelisele areenile

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo