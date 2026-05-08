Lisell Jäätma jõudis teist MK-etappi järjest poolfinaali

Jäätma alustas duell-laskmisi 1/16-finaalist, kus alistas Sofia Paizi El Salvadorist tulemusega 147:142. Kaheksandikfinaalis tuli vastu maailma tippu kuuluv India laskur Jyothi Surekha Vennam. Väga tasavägine kohtumine lõppes eestlanna napi 148:147 võiduga.

Veerandfinaalis ootas ees järgmine tugev India sportlane, Aditi Gopichand Swami. Pingeline matš lõppes viigiga 147:147 ning võitja selgitamiseks tuli kasutada lisanoolt. Mõlemad sportlased tabasid kümmet, kuid Jäätma nool oli tsentrile lähemal ning eestlanna kindlustas koha poolfinaalis.

Jäätma sõnul tundis ta end kogu päeva jooksul enesekindlalt. "Lasud olid head ja suutsin fookust hoida. Kahjuks määras kohtunik veerandfinaali viimases seerias vastase noole valesti ja läks lisanoolele. See jättis sisse halva tunde, aga mul on hea meel, et väljusin sellest võitjana. Homme üritan samamoodi oma parima anda ja eks siis näha, mis päev toob," kommenteeris Jäätma.

Meeri-Marita Paas alustas võistlust 1/24-finaalist, kus tema vastaseks oli neutraalse lipu all võistlev Uliana Patina. Paas näitas kindlat laskmist ja teenis 146:141 võidu. Järgmises ringis tuli aga tunnistada Jäätmale kaotanud Vennami 147:145 paremust. Paas lõpetas võistluse 19. kohaga.

Meeste plokkvibu arvestuses tegi tugeva etteaste ka Robin Jäätma, kes alistas 1/48-finaalis Jin Xu tulemusega 148:141. Seejärel kohtus ta kogenud Korea laskuri Kim Jonghoga ning võitis tasavägise duelli 147:146.

1/16-finaalis näitas eestlane suurepärast taset, lastes maksimumskoori 150 ning alistades India sportlase Ojas Pravin Deotale. Kaheksandikfinaalis tuli vastu kogenud taanlane Martin Dambsbo, kellele Jäätma pidi seekord alla vanduma tulemusega 147:149. Kokkuvõttes teenis Robin Jäätma 12. koha.

Edukas oli ka Eesti segavõistkond. 1/12-finaalis alistasid Jäätmad Jaapani tiimi kindlalt 159:148 ning kaheksandikfinaalis võideti kodupubliku ees võistelnud Hiina paari tulemusega 157:154.

Veerandfinaalis tuli eestlastel vastamisi minna teisena asetatud Mehhiko võistkonnaga. Tasavägine duell lõppes Eesti ühepunktilise võiduga ning sellega kindlustati koht poolfinaalis, kus kohtuti eelringide kolmanda asetuse saanud USA-ga. Seekord tuli vastu võtta napp ühepunktiline kaotus.

Sellega jätkavad Lisell ja Robin Jäätma võistlust pronksmedalimatšis, mis algab Eesti aja järgi varahommikul kell 6.18. "Lasime täna hästi ja suutsime kõvad konkurendid alistada. Kahju on viimasest matšist, kus jäi võidust nii vähe puudu. Meie kolm noolt olid napilt kümnest välja ja pidime võtma ühepunktilise kaotuse. Laupäev anname oma maksimumi ja üritame pronksi koju tuua," tõdes Lisell Jäätma.