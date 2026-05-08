Hussarid lähevad laupäeval Tartu maastikumaratonil tiitlit kaitsma

21 kilomeetri pikkune rada viib jooksjad Tartumaa Tervisespordikeskuse ümbruses Elva külje all läbi vaheldusrikka maastiku stardist finišisse. Ka sel aastal on eliidi nimekiri 21 km rajal muljetavaldav, lubades pingelist võistlust nii meeste kui ka naiste arvestuses. Rajaolud on head ning ehk soosivad ka uute rajarekordite jooksmist.

"'Peale sademetevaest talve ja kuivapoolset kevadet on jooksurada väga heas seisukorras. Mudaseid auke rajal ei ole ning kindlasti on rada kiirem kui eelmisel aastal. Praegu lubavad prognoosid laupäevaks ka ideaalset, veidi jahedamat temperatuuri.'" sõnas peakorraldaja Indrek Kelk.

Meeste arvestuses on rajal eelmisel kevadel kindla võidu võtnud Karel Hussar. Ta on viimastel aastatel stabiilselt tugevat vormi, läheb starti peamise favoriidina, kuid tiitli kaitsmine ei saa olema kerge ülesanne. Talle pakuvad tugevat konkurentsi mitmed mehed, kes on Tartu Maastikumaratoni ajaloos korduvalt poodiumile tõusnud: Roman Fosti, Bert Tippi ja Olavi Allase.

Naiste arvestuses on favoriidikoorem kindlalt viimase kahe aasta võitja Liis-Grete Hussari õlul. Konkurentsi võiks pakkuda mullu 10 km distantsil võidutsenud Helen Bell, kes on sel kevadel juba näidanud head jooksuvormi.

42 kilomeetri distantsile antakse stardipauk kell 9, 21 km distantsile kell 11, 5 km distantsile kell 12 ja 10 km distantsile kell 13.