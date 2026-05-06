Vapruse alistanud Paide pääses karikafinaali ja tagas koha eurosarjas

Ebrima Jarju ja Gerdo Juhkam Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Kolmapäeval selgus Evald Tipneri karikavõistluste teine finalist, kui Paide Linnameeskond teenis kodupubliku ees pingelises kohtumises Pärnu Vapruse üle 2:0 võidu.

Paide läks enam kui 300 pealtvaataja ees toimunud poolfinaalis juhtima 35. minutil, kui Daniel Luts jooksis Vapruse kaitseliini taha ning tõstis palli väravavahist üle.

Poolajapausile mindi viigiseisul ning teine poolaeg kulges tasavägiselt ning poolfinaalile omaselt pingeliselt. Viimasel veerandtunnil sai Vaprus mitu head võimalust viigistada ja neist kõige parem oli viiendal üleminutil, kui Mark Anders Lepik suunas standardolukorras värava ees peaga palli Paide värava poole. Linnameeskonna puurilukk Ebrima Jarju tegi aga uskumatu tõrje ning säilitas sellega võõrustaja edu.

Paide pani seejärel veel võidule hüüumärgi, kui vaid mõni minut varem koledalt pea ära löönud Modou Sohna murdis paremalt äärelt läbi ja leidis värava eest Henri Anier, kes vormistas Paidele 2:0 võidu.

Paide läheb 23. mail Pärnu Rannastaadionil toimuvas karikafinaalis vastamisi Tallinna FC Floraga, kes alistas teises poolfinaalis JK Narva Transi 1:0. Paide tuli 2022. aastal karikavõitjaks, Flora on Evald Tipneri karika pea kohale tõstnud kaheksal korral.

Lisaks finaalikohale kindlustas Paide omale ka koha eurosarjas. Kui kolm esimest eurokohta – üks UEFA Meistrite liiga eelringipääse ning kaks Konverentsiliiga oma – jagati ära mulluse A. Le Coq Premium liiga hooaja medalistide vahel, siis neljas eurokoht pidanuks kuuluma Tipneri karikavõistluste võitjale, vahendab jalgpall.ee.

Enam karikavõit siiski eurokohtade jagamises rolli ei mängi, kuna finaalis on Paide vastaseks Tallinna FC Flora, kel pääse juba olemas. Niisiis lunastaks reeglite järgi nende võidu korral koha Euroopas A. Le Coq Premium liiga neljas meeskond, kelleks on samuti just Paide.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

