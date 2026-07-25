Tammeka lõi Tipneri karikavõistlustel 19 vastuseta väravat

Tammeka alustas kodupubliku ees tabamustega juba viiendal minutil, kui Mattis Karis penalti realiseeris. Seejuures oli mängu vaatamas ka USA üliõpilasliigasse siirduva mängumehe vanaisa, Eesti president Alar Karis. Avapoolaja lõpuks juhtis Tammeka 9:0, teisel poolajal lisasid tartlased veel kümme tabamust, vormistades ülimalt kindla 19:0 võidu.

Brasiillane Thomas Lisboa kõmmutas II liiga B-s mängiva Zealot Sportingu väravasse neli palli, kübaratriki tegid veel kaasmaalane Kauan Pereira, gambialane Muhammad Hydara ning 55. minutil pingilt sekkunud Mait Vaino.

Premium liiga klubi eest said jala valgeks veel Robin Mathias Müür, Patrick Genro Veelma, Herman Pedmanson ning Romet Silov.

Tammeka vastaseks Tipneri karikavõistluste 1/16-finaalis tuleb kas rahvaliigas mängiva FC Kohvile või kolmandas liigas mängiv Rumori Calcio Tallinn, kes peavad oma kohtumise laupäeva õhtul.