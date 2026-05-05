Trans jäi neljandat mängu järjest nullile ja Flora pääses karikafinaali

Tallinna FC Flora tagas Evald Tipneri nime kandvatel Eesti jalgpallikarikavõistlustel esimesena pääsme finaali, kui alistas teisipäevases poolfinaalis JK Narva Transi 1:0.

Avapoolaeg kulges mänguliselt suuresti Flora kontrolli all, kuid ohtlikumad võimalused avanesid hoopis Transil, vahendab kohtumise kulgu jalgpall.ee. Enim elevust loonud olukord sündis poolaja keskpaiga kandis, kui Ahmad Abdullahi Gero saatis keskväljakult teele ootamatu kauglöögi, mis kolistas Flora väravalatti. Esimese 45 minutiga ei suutnud kumbki meeskond siiski väravalukku lahti muukida.

Teine poolaeg jätkus Flora pallilükkamise tähe all ning Trans enam ohtlikuks ei saanudki. Mängu ainus värav sündis 66. minutil – ehkki Transi väravavaht Daniil Pareiko suutis Vladislav Kreida karistuslöögi värava eest eemale lükata, tõstis Flora vasakkaitsja Sander Tovstik seejärel palli kümmekonnalt meetrilt pehme puutega ikkagi väravasse.

Flora tagas seega esimese võistkonnana tänavustel Evald Tipneri karikavõistlustel finaalpääsme. Kolmapäeva õhtul jagavad teise pileti välja Paide Linnameeskond ja Pärnu JK Vaprus, kes lähevad kell 18.15 algavas mängus vastamisi Paide kunstmuruväljakul.

Evald Tipneri karikavõistluste võitja saab lisaks trofeele tasuks ka pääsme jalgpalli Konverentsiliiga esimesse eelringi. Kui karikavõitjaks peaks tulema Flora, kes on juba taganud koha Meistrite liiga esimeses eelringis, saab viimase eurosarjapääsme endale mullune Premium liiga neljas meeskond Paide.

