Eesti jaht teenis Vahemerel kindla esikoha

Eesti jaht Nola teenis ORC1 klassis esikoha Vahemerel sõidetud avamerepurjetamise PalmaVela regatil. Margus Uudami ja Taavet Hinrikuse meeskond seilas võistlusel uue Carkeek disainiga Fast 40 jahil.

Palma lahel peetud kuuest võistlussõidust võitis Kalevi jahtklubi alus Nola neli. Kahel korral tuli tunnistada Saksa jahi Elena Nova (Swan 42 CS) paremust, kuid stabiilsus ja kiirus kõigis tingimustes tagasid Eesti tiimile selge ülekaalu," kirjutab Puri.ee.

"Eriti veenev oli Nola esitus rannikusõidus, kus saavutati esikoht, ning lisaks võideti kolm lühirajasõitu – kombinatsioon, mis näitab nii taktikalist küpsust kui ka paadi suurepärast potentsiaali," edastati teates.

"Olulise lisaväärtuse tõi meeskonda ka kogenud taktik Nick Rogers – kahekordne olümpiahõbe –, kelle varasem kogemus sama tüüpi paadiga aitas kiiresti leida optimaalsed seadistused ja teha otsustavaid taktikalisi valikuid."

Regati viimast päeva mõjutasid äikesetormid ja tuulevaikus, mistõttu rohkem sõite ei peetud ning tulemused kinnitati eelneva päeva seisuga. Nola ülekaal oli nii selge, et ORC 1 klassis vormistati ametlik regativõit neile juba ilma viimase päeva sõitudeta.

"See oli meie jaoks esimene regatt selle paadiga ja juba algusest peale tundsime, et potentsiaal on väga suur," kommenteeris meeskonna navigaator Aksel Magdahl. "Suutsime kiiresti leida hea seadistuse ja meeskonnatöö toimis väga hästi."

"Tingimused olid mitmekesised – alates tugevamast tuulest kuni väga kergete oludeni –, mis pani proovile nii paadi kui ka otsustusprotsessid. Just sellistes olukordades tuleb esile, kui hästi meeskond koos töötab."

Magdahl rõhutas ka rannikusõidu tähtsust üldtulemuse kujunemisel. "Pikem sõit oli võtmetähtsusega – seal suutsime teha õiged valikud ja hoida stabiilset tempot. Samas olid ka lühirajasõidud väga konkurentsitihedad ning iga detail luges."

Toimetaja: Siim Boikov

