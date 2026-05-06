Eesti vibulaskjad alustasid MK-etapil edukalt

Eesti vibulaskjad Lisell ja Robin Jäätma ning Meeri-Marita Paas pääsesid Shanghais toimuval MK-etapil plokkvibu individuaalturniiril 32 parema hulka.

Lisell Jäätma lasi naiste kvalifikatsioonis välja paremuselt viienda tulemuse 705 punkti. Paas sai kirja 700 punkti, mis andis duell-laskmisteks 12. asetuse.

Jäätma pääses seega kahest esimesest ringist ja jätkab reedel kolmandas ringis, kus teda ootab El Salvadori vibulaskja Sofia Paiz, kes oli eelringis paremuselt 28.

Paas oli avaringis vaba ja alistas teises ringis Uljana Patina 146:141. Reedel jätkab ta turniiri India vibulaskja Jyothi Surekha Vennami vastu, kes sai kvalifikatsioonis 21. paigutuse.

Robin Jäätma oli meeste eelringis 700 punktiga paremuselt 39. Järgnevalt alistas ta Macao esindaja Xu Jini 148:141 ja lõunakorealase Kim Jong-ho 147:146 ning tagas koha 32 seas.

Reedel tuleb minna kokku eelringis seitsmendat tulemust näidanud India vibulaskur Ojas Pravin Deotalega.

Lisell ja Robin Jäätma osalevad ka segapaaride võistlusel, kus eelringi tulemus 1405 andis 24 paari konkurentsis kümnenda asetuse. Neljapäeval esimeses ringis vastamisi 23. paigutuse saanud Jaapaniga. Paari võitja kohtub teises ringis seitsmendana paigutatud Hiinaga.