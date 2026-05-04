Tiisaare ja Korotkovi värske treener: Future-tasemel on eesmärgiks medalid

Dirk Boehle
Eesti rannavõrkpallipaar Mart Tiisaar - Dmitri Korotkov alustab sel nädalal hooaega Madridis. Ettevalmistus on läbitud uue peatreeneri Dirk Boehle juhendamisel.

Endine tippmängija Boehle rääkis, et tema nägemuses on septembris alanud koostöö sujunud kenasti, vahendab Volley.ee.

"Olen igati rahul meie senise perioodiga, mängijad on entusiastlikud ja mulle meeldib töötada väikeses meeskonnas, keskenduda vaid ühele paarile – kui kaotame, siis kaotame koos ja kui võidame, siis võidame koos. Kui esimesel turniiril ära mängime, saab hetkeolukorrast parema pildi ette, seni oleme keskendunud treenimisele," rääkis Boehle.

Tema hinnangul oli Tiisaarel ja Korotkovil all tugev põhi, ent nende mängus on ka seni vähem arendatud osasid. "Mina olen toonud tiimi mõned uued lähenemised ja need on seni nendega päris hästi haakunud. Samuti oleme eriti Dimaga teinud jõutreeninguid teisiti ja see on hästi mõjunud ning ta pole kaotanud oma painduvust jms, mis teinekord rohkem jõule rõhku pannes kannatada võib. Mardi puhul on muutused väiksemad, ent ka tema on omadega heas kohas."

Rääkides mängulistest elementidest, on Boehle rohkem tähelepanu pööranud tehnilistele detailidele. "Nende mängus on alati olnud palju vabadust ja loovust, mina olen lisanud seda, et tehnilistele detailidele rohkem tähelepanu pöötata, kuidas pall kuskile tõsta jne. Samal ajal pole nad kaotanud sedasama loovust ja vabadust, aga struktuuri on rohkem," selgitas juhendaja.

Kui algselt plaaniti hooaeg avada Challenge-taseme etapil Hiinas, tullakse esmakordselt liivale hoopis Madridis peetaval Futures-taseme turniiril, kus alustatakse põhiturniirilt. Boehle ei tahtnud hooaega liiga vara alustada, et mängijad jõuaksid uute ideedega harjuda ja neid saaks piisava hulga trennidega kinnistada.

"Jah, ka mängides saab tagasisidet, aga kui sõidad etapilt etapile, siis jääb aega treenida vähemaks, seega otsustasime pikemalt Eestis trenni teha ja ka füüsisega tõsiselt tegeleda. Nüüd on esimene etapp kohe käes ja ootan põnevusega, kuidas nad mängivad," rääkis hollandlane, lisades, et üldvaates ootab ta Tiisaarelt ja Korotkovilt Futures-turniiridel kohti esimeste seas.

"Esimeselt turniirilt on raske midagi kindlat oodata, aga üldiselt peaksid nad Futures-turniiridel võitlema medalite nimel. Seejärel peaksime mängima Challenge-tasemel ning lõpuks jõudma välja kõige kõrgema taseme ehk Elite 16 etappidele. Aga läheme samm-sammult ja esialgu sihime Futures-etappidel kõige säravamaid medaleid."

Pikem ja suurem eesmärk on ka olümpiale kvalifitseerumine. "Peame suurelt unistama, aga selleks on ka mind palgatud, et midagi saavutada. Mart ja Dima on sellesse projekti palju panustanud ja nad on valmis palju vaeva nägema, et oma eesmärke saavutada. Mina omalt poolt annan samuti kõik, et aidata neil sihini jõuda," lisas Boehle.

Pärast 7.-10. maini Madridis toimuvat turniiri on plaanis veel osalemised sama kategooria turniiridel Hollandis Apeldoornis ja Itaalias Cervias.

Toimetaja: Siim Boikov

Tiisaare ja Korotkovi värske treener: Future-tasemel on eesmärgiks medalid

