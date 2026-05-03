U-17 jalgpallineiud jäid sõprusturniiri avamängus alla Kasahstanile

Eesti U-17 neidude jalgpallikoondis Autor/allikas: Eesti Jalgpalli Liit
Eesti U-17 neidude jalgpallikoondis pidas pühapäeval oma esimese kohtumise Kasahstanis toimuval UEFA sõprusturniiril, kus tuli tunnistada võõrustajariigi 5:1 paremust. Eesti auvärava lõi Merlin Toirk.

Kohtumise alguses avaldas vastane eestlannadele tugevat survet, kuid esialgu suudeti löögid kontrolli all hoida – kas sekkus väravavaht või jäid vastaste üritused ebatäpseks. Kasahstan jõudis sihile 16. minutil, kui pallikaotuse järel mindi individuaalse soorituse abil juhtima. Neli minutit hiljem kasvatati eduseisu, kui liini taha mängitud pikk sööt realiseeriti üks-ühele olukorras. 24. minutil suurendas võõrustaja eduseisu veelgi, kui kauglöök lendas üle väravavahi võrku, vahendab jalgpall.ee.

Eesti proovis avapoolaja keskel vastata kauglöökidega: esmalt jäi löögist veidi jõudu puudu, seejärel oli Teresa Tohveri üritus juba ohtlikum, kuid suundus otse väravavahi peale. Vaheajale mindi vastase 3:0 edus.

Teist poolaega alustas aktiivsemalt taas Kasahstan, tabades kohe avaminutil posti. 48. minutil kasvatati eduseisu, kui väravavaht mängiti üle ning pall saadeti võrku. Seitse minutit hiljem vormistati kohtumise viies tabamus, kui lühidalt mängitud nurgalöögi järel jõudis pall kauglöögist posti kaudu väravasse. Eesti jõudis auväravani 80. minutil, kui Merlin Toirk kasutas ära vastaste sööduvea ning suunas palli esimese puutega võrku. Kohtumise lõppfaasis tekkis Eestil veel kaks võimalust, kuid rohkem väravaid lüüa ei õnnestunud.

Teisipäeval kohtub Eesti koondis Usbekistaniga ning turniir lõpetatakse reedel mänguga Iisraeli vastu.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

