Jõesaare meeskond jõudis veerandfinaalist ühe võidu kaugusele

Korvpall
Janari Jõesaar
Janari Jõesaar Autor/allikas: KK Bosna
Korvpall

Eesti korvpallur Janari Jõesaare klubi KK Bosna tuli Aadria liiga kohtumises viimasel perioodil kaotusseisust välja ja jõudis ühe võidu kaugusele veerandfinaalist.

Bosna lõpetas põhiturniiri seitsmendana ja see tähendab, et kohta kaheksa hulgas tuleb püüda play-in faasi abil. Esimene tõke sai ületatud, sest kodus alistati teine Bosnia ja Hertsegoviina klubi KK Igokea.

Igokea võitis avapoolaja kuue punktiga ja juhtis ka suurema osa teisest poolajast. Viimasel veerandil asus Bosna aga 61:69 kaotusseisust juhtima 72:71. Seisult 74:74 visati kolm korvi järjest ja sellele külalistel enam piisavalt vastust ei olnud.

18 minutit mänginud Jõesaar viskas 11 punkti (kahesed 1/4, kolmesed 3/3), võttis neli lauapalli, andis ühe resultatiivse söödu, kaotas kolm korda palli ja tegi kolm viga. Bosna parim oli kaksikduubliga (17 punkti ja kümme lauapalli) Edin Atic. Külalistele tõi 18 silma Strahinja Gavrilovic.

Bosna jääb nüüd ootama play-in faasi finaalivastast. Selleks võib tulla Subotica Spartak (Serbia), KK Zadar (Horvaatia) või uuesti Igokea, kui emba-kumba nimetatutest võidab. Play-in faasi parim läheb veerandfinaalis kokku põhiturniiri võitnud Dubaiga.

Toimetaja: Siim Boikov

Jõesaare meeskond jõudis veerandfinaalist ühe võidu kaugusele

Jõesaare meeskond jõudis veerandfinaalist ühe võidu kaugusele

