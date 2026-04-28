Eestlane valiti Euroopa Sulgpalliliidu juhatusse

Eelmise nädala lõpus toimusid Taanis Horsensis Euroopa Sulgpalliliidu ja Maailma Sulgpalliföderatsiooni aastakoosolekud.

Euroopa Sulgpalliliidu juhatuse liikmeks valiti Renna Unt Eesti Sulgpalliliidust. 12-liikmelises juhatuses on ta ainus Põhja- ja Baltimaade esindaja. Unt pälvis juhatuse liikmete valimistel liikmesriikidelt suurima toetuse, saades kandidaatidest suurima arvu hääli.

Unt oli Euroopa Sulgpalliliidu juhatuse liige ka eelmisel ametiajal, kus ta vastutas võistluste valdkonna eest olles võistluskomisjoni juht.

Maailma Sulgpalliföderatsiooni võttis aastakoosolekul vastu otsuse muuta sulgpalli punktisüsteemi. Alates järgmisest aastast mängitakse sulgpallis geimid senise 21 punkti asemel 15 punktini.

Reeglite muudatusega sooviti üheltpoolt vähendada tihedast võistluskalendrist tulenevat võimalikku vigastuste ohtu sportlastele ja teisalt muuta spordiala fännide jaoks kaasahaaravamaks ja huvitavamaks.