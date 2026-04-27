Eesti-Läti korvpalliliiga püstitas tänavu publikurekordi

TalTech/ALEXELA - Tartu Ülikool Maks&Moorits Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Optibet Eesti-Läti korvpalliliiga 2025-26 hooaja jooksul toimus Eestis kokku 100 mängu, mida külastas kokku 70 752 pealtvaatajat.

Keskmine pealtvaatajate arv saalis koos play-off'i seeriatega tõusis võrreldes eelmise hooajaga 39,6 protsendi võrra, keskmiselt käis saalis 708 inimest. Publikuhuvi kasvas kõikidel Eesti klubidel. Keskmine tõus Eesti klubide lõikes oli juba põhiturniiril 28 protsenti.

Hooaja publikurekord Eestis sündis 8. aprillil Tartu Ülikool Maks & Mooritsa ja Valmiera kohtumisel, kui saalis viibis 2865 pealtvaatajat.

Lisaks saalipublikule kasvas märkimisväärselt ka liiga nähtavus digiplatvormidel ja televisioonis. Delfi vahendusel jälgiti hooaja jooksul 109 mängu ning unikaalsete vaatajate arv kasvas 5,9 protsenti. Finaalmäng kulmineerus 14 013 unikaalse vaatajaga.

Televisioonis, Telia Inspira kanalil, tehti ülekandeid 29 mängust, mille koguvaatajate arv oli 608 489. Keskmine televaatajate arv mängu kohta oli 20 959, mis tähendab muljetavaldavat 81-protsendilist kasvu võrreldes eelmise hooajaga. Hooaja televaadatavuse rekord sündis samuti 8. aprillil Tartu ja Valmiera kohtumisel, mida jälgis 36 300 vaatajat.

"Need numbrid peegeldavad selgelt liiga kasvavat väärtust nii spordi kui ka meelelahutuse kontekstis. Publiku kasv saalides, stabiilne digivaadatavuse suurenemine ning märkimisväärne teleauditooriumi hüpe loovad tugeva aluse liiga edasiseks arenguks," rääkis liiga arendusjuht Jaak Karp.

"Jätkame tööd selle nimel, et pakkuda kõrgetasemelist korvpalli ning tugevat emotsiooni nii saalis kui ka ekraanide vahendusel, kasvatades samal ajal liiga väärtust partneritele, klubidele ja fännidele," lisas Karp.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

