Eesti golfar teenis mainekal Inglismaa turniiril kolmanda koha

Kristella Sikk
Kristella Sikk
Eesti golfikoondislane Kristella Sikk saavutas Cambridge'i lähedal toimunud R&A Girls' U-16 Amateur Championshipil kolmanda koha. Varasemalt polnud ükski eestlane R&A turniiril esikolmikus lõpetanud.

Sikk kindlustas kolmanda koha vägeva kolmanda päevaga, kui sai veavaba ringi skooriks 66. Eestlanna jäi kolme võistluspäeva lõpuks üheksa löögiga par'i alla (69, 72, 66), võidu teenis Šotimaa esindaja Carly McDonald (-14) ning teise koha Šveitsi mängija Lana Guyot (-11).

Eelmisel aastal jäi Sikk samal turniiril jagama 18. kohta, Guyot lõpetas jagatud seitsmendal kohal ja võitja McDonald jagas omakorda alles 32. positsiooni, olles alles 14-aastane.

"Turniir oli hästi organiseeritud, väljak oli väga heas korras ning saime ka hea ilma endale. Griinid olid hea kiirusega, väljak kõva ja pall lendas hästi," rääkis eestlanna pärast turniiri. "Ma ei ole kunagi varem nii hästi võistlustel mängind ehk olen väga rahul oma tulemusega. Suured tänud ka Hanna-Maria Tammole (treener - toim), kes minuga kaasas ja kõigega abiks oli. Meie koostöö läks väga hästi ja ootan juba järgmist korda."

Treeneri sõnul oli Sikk juba turniiri algusest elu parimas hoos. "Nädal möödus suurepäraselt, esimene päev juba oli ideaalne, Kristellale seni parim võistlusring välismaal. Teisel päeval sai alustada liidrite grupiga, kus oli ka turniiri hilisem võitja. Õnne teisel ringil liialt ei olnud, ning seetõttu tuli paaril lihtsal rajal raske eksimus, kuid Kristella ei lasknud sellel ennast mõjutada ning pingutas lõpuni, tulemuseks par," rääkis Tammo.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

