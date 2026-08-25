Kristella Sikk aitas Mandri-Euroopa koondise võidule

Avapäeval jäid eestlanna osalusel toimunud mõlemad matšid viiki, kuid laupäeva hommikul õnnestus koos mängupartneri Maria Sole Albiniga noppida väärtuslik võidupunkt.

Enne otsustavaid individuaalseid lahinguid oli Mandri-Euroopa koondis ühe punktilises kaotusseisus. Siiski õnnestusid individuaalsed matšid kapten Myrte Eikenaari juhtimisel suurepäraselt, teiste seas sai kindla võidu ka eestlanna, kes alistas 6&5 Morgan Bollani.

Kokkuvõttes Mandri-Euroopale napp aga magus võit skooriga 9,5:8,5, millesse kolm punkti panustas eestlanna.

"Mul on hea meel ja suur üllatus, et mind valiti Mandri-Euroopa tiimi. Esimesel päeval oli mul päris hea mäng, aga mõned vead tulid sisse. Mõlemad foursome mängud mängisin koos Maria Sole Albiniga Itaaliast. Koostöö sujus hästi, eriti teisel päeval, kui lõime praktiliselt kõik putid sisse. Sama jätkus individuaalses mängus, mis oli üks mu parimaid mänge. Kokkuvõttes väga positiivsed tunded ja hea meel, et suutsin tuua võistkonnale kolm punkti," sõnas Sikk.

Alates 2011. aastast peetaval võistlusel mängib Mandri-Euroopa Briti saarte esindusega. Esimesel seitsmel võistlusel väljus võitjana alati Mandri-Euroopa koondis. 2023. aastal mängiti viiki, kuid vastavalt reeglitele jäi karikas Mandri-Euroopa nimele. Alles 2024. aastal õnnestus Briti saartel esimest korda turniir võita, kuid 2025. aastal oli taaskord Mandri-Euroopa kord.