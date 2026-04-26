Šalkauskas nihutas Portugalis miilijooksu rahvusrekordit

Kaks ja pool nädalat Lõuna-Portugalis treeninglaagris viibinud Šalkauskas otsustas laagri lõpetuseks kontrollida oma vormi Milha de Cristal võistlustel. Samal võistlusel osales ta ka täpselt aasta aega tagasi ning püstitas Eesti rekordi 1 miili maanteejooksus ajaga 4.13,4, vahendab Eesti Kergejõustikuliit.

Ta saavutas kolmanda koha ning sai tulemuseks uut Eesti rekordit tähistava aja 4.09,10. "Juba stardist alates jooksin üksi ja seadsin kiire tempo. Lõpus kaotasin finišis kahele jooksjale — nagu hiljem selgus, üks neist oli Portugali valitsev maanteemiili meister. Oma jooksuga jäin täielikult rahule," rääkis eestlane.

Võidu teenis Joao Azevedo ajaga 4.08,87, Diogo Fraga ületas joone ajaga 4.09,02 (+0,15), Šalkauskas kaotas võitjale 0,23 sekundiga.

Järgmisel hommikul otsustas Šalkauskas end proovile panna ka 10 km maanteejoksus. "Maanteemiili jooksin kell 21.20 õhtul ja järgmisel hommikul kell 8.00 jooksin Aveiro linnas 10 km distantsi, kus saavutasin teise koha ajaga 30.18," rääkis Šalkauskas, kes jäi oma isiklikule rekordile alla vaid 15 sekundiga.

Järgmisena ootab teda ees Suurjooks ümber Viljandi järve, mis toimub 1. mail.