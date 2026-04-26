Eesti purjetajad jõudsid Prantsusmaa GP-etapil esikümnesse

Emma Viktoria Millend saavutas iQFoil Women klassis 41 sportlase seas üheksanda koha. Millend kuulus kogu nädala jooksul esikümnesse, teenides kahes sõidus sõiduvõidu ning neljal korral koha esikolmikus.

"Mul läks väga hästi see nädal ja muidugi olen rohkem kui rahul oma tulemusega. Meil oli palju erinevaid tuuleolusid ja sõitude formaate sellel võistlusel, olen õnnelik, et suutsin terve võistluse hoida ennast stabiilselt esikümnes kõikides oludes. Lisaks oli väga äge kogemus olla peale esimest päeva esimesel kohal. Talvel tehtud töö kannab vilja ja see omakorda motiveerib veelgi rohkem," rääkis Millend.

Helen Pais ja Helen Ausman saavutasid 49erFX klassis üldarvestuses 24 paatkonna seas kümnenda koha. Laupäevases finaalis sõitis Eesti duo mõlemas otsustavas sõidus välja üheksanda koha ning lõpetas regati esikümnes.

Romi Safin lõpetas ILCA 6 klassis 73. kohal, kogudes väärtuslikku rahvusvahelist kogemust.