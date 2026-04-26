Eesti purjetajad jõudsid Prantsusmaa GP-etapil esikümnesse

Emma Viktoria Millend
Autor/allikas: Sailing Energy/French Olympic Week Hyères
Prantsusmaal Hyeres'is lõppenud maailma purjetamise tippsarja Sailing Grand Slam etapil lõpetasid Eesti noored sportlased kõrgetel kohtadel.

Emma Viktoria Millend saavutas iQFoil Women klassis 41 sportlase seas üheksanda koha. Millend kuulus kogu nädala jooksul esikümnesse, teenides kahes sõidus sõiduvõidu ning neljal korral koha esikolmikus. 

"Mul läks väga hästi see nädal ja muidugi olen rohkem kui rahul oma tulemusega. Meil oli palju erinevaid tuuleolusid ja sõitude formaate sellel võistlusel, olen õnnelik, et suutsin terve võistluse hoida ennast stabiilselt esikümnes kõikides oludes. Lisaks oli väga äge kogemus olla peale esimest päeva esimesel kohal. Talvel tehtud töö kannab vilja ja see omakorda motiveerib veelgi rohkem," rääkis Millend.

Helen Pais ja Helen Ausman saavutasid 49erFX klassis üldarvestuses 24 paatkonna seas kümnenda koha. Laupäevases finaalis sõitis Eesti duo mõlemas otsustavas sõidus välja üheksanda koha ning lõpetas regati esikümnes.

Romi Safin lõpetas ILCA 6 klassis 73. kohal, kogudes väärtuslikku rahvusvahelist kogemust.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

viimased uudised

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

23.04

Poksitreener: Vinogradov on õudselt töökas ja võitleja hingega

21.04

Mart Parind: Venemaa kaotus malemaailmas on märgiline

20.04

Maailma esinumbriks tõusnud Lehis: alati tuleb võidelda

14.04

Vehklemisliidu president Perling: jaanipäevaks on juba parem kui täna

13.04

Põhjaranniku peatoimetaja: jäähoki ühendab Narvas ja Kohtla-Järvel inimesi

GALERIID

leia meid facebookist

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo