Püssist põgenesid kõige kaugemale Mihkel Paal ja Toomas Unt

12 tunniga jõudsid kiiremad ratturid Lätti. Väga napi võidu sai tiitlikaitsja Mihkel Paal, kes sai võidutulemuseks 265,6 kilomeetrit, edestades teise koha saanud Silver Saarvat 200 meetriga. Kolmas oli kodulinnast sõitu alustanud Reijo Peenema 215,7 kilomeetriga.

Naistest olid edukamad 107,3 kilomeetriga ehk peaaegu Tartusse jõudnud Mari-Liis Michelson ja Margret Alttoa, kolmandana sai Hellin-Heilika Õunmaa kirja 84,4 kilomeetrit.

Ratturid jõudsid Lätti. Autor/allikas: Ekraanikuva.

Jooksjatest sai parima tulemuse 99,6 kilomeetrit Toomas Unt. 3,6 kilomeetriga kaotas eelmise aasta võitja Reigo Lehtla. Üle 90 kilomeetri kaugusele jõudis ka Niccolo Veltri – tema sai kirja 92,7 kilomeetrit.

Sarnaselt rattasõitjatega liikusid ka kaks kiiremat naisjooksjat – Kaisa Vähi ja Kaidi Peiker – koos ja tulemuseks saadi 65,6 kilomeetrit. Paremuselt kolmanda tulemuse sai 62,5 kilomeetriga Ulvi Lond.

Tulemused on esialgsed ja korraldajad kinnitavad need pühapäeva hommikuks.

Põgenemise reeglid on sellised, et põhimaanteid võib kasutada minimaalselt ehk põhiradadeks tuleb valida kõrvalisi teid. Iga osaleja valib stardist finišini liikumismarsruudi ise.

Arvesse ei lähe mitte liikumismaa pikkus, vaid sirgjooneline vahemaa stardikoha ja lõpetamise koha vahel.

Tavaliselt on võistluse ajalimiidiks jooksjatel (sel aastal pidid algul nii palju sõitma ka seda soovinud ratturid) 24 tundi, kuid ilmaprognoosi tõttu lühendasid korraldajad Olle Rõuk ja Ivar Tupp aega poole võrra.

Põgenemise lähtepaigaks on valitud P-tähega algavad kohad. Enne Püssit põgeneti Põltsamaalt (2020), Põlvast (2021), Paldiskist (2023), Pähklimäelt (2024) ja Pääskülast (2025).