Püssist põgenesid kõige kaugemale Mihkel Paal ja Toomas Unt

Põgenemist alustati 2026. aastal Püssi tuhamäe lähistelt.
Vaata galeriid
33 pilti
Varia

Ultraspordivõistlusel "Põgenemine Püssist" näitasid parimat tulemust ratturitest Mihkel Paal ja jooksjatest Toomas Unt.

12 tunniga jõudsid kiiremad ratturid Lätti. Väga napi võidu sai tiitlikaitsja Mihkel Paal, kes sai võidutulemuseks 265,6 kilomeetrit, edestades teise koha saanud Silver Saarvat 200 meetriga. Kolmas oli kodulinnast sõitu alustanud Reijo Peenema 215,7 kilomeetriga.

Naistest olid edukamad 107,3 kilomeetriga ehk peaaegu Tartusse jõudnud Mari-Liis Michelson ja Margret Alttoa, kolmandana sai Hellin-Heilika Õunmaa kirja 84,4 kilomeetrit.

Ratturid jõudsid Lätti.

Jooksjatest sai parima tulemuse 99,6 kilomeetrit Toomas Unt. 3,6 kilomeetriga kaotas eelmise aasta võitja Reigo Lehtla. Üle 90 kilomeetri kaugusele jõudis ka Niccolo Veltri – tema sai kirja 92,7 kilomeetrit.

Sarnaselt rattasõitjatega liikusid ka kaks kiiremat naisjooksjat – Kaisa Vähi ja Kaidi Peiker – koos ja tulemuseks saadi 65,6 kilomeetrit. Paremuselt kolmanda tulemuse sai 62,5 kilomeetriga Ulvi Lond.

Tulemused on esialgsed ja korraldajad kinnitavad need pühapäeva hommikuks.

Põgenemise reeglid on sellised, et põhimaanteid võib kasutada minimaalselt ehk põhiradadeks tuleb valida kõrvalisi teid. Iga osaleja valib stardist finišini liikumismarsruudi ise.

Arvesse ei lähe mitte liikumismaa pikkus, vaid sirgjooneline vahemaa stardikoha ja lõpetamise koha vahel.

Tavaliselt on võistluse ajalimiidiks jooksjatel (sel aastal pidid algul nii palju sõitma ka seda soovinud ratturid) 24 tundi, kuid ilmaprognoosi tõttu lühendasid korraldajad Olle Rõuk ja Ivar Tupp aega poole võrra.

Põgenemise lähtepaigaks on valitud P-tähega algavad kohad. Enne Püssit põgeneti Põltsamaalt (2020), Põlvast (2021), Paldiskist (2023), Pähklimäelt (2024) ja Pääskülast (2025).

Toimetaja: Rene Kundla

viimased uudised

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo