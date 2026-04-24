Otsustava mängu võitnud Viljandi naiskond sai kaela pronksmedali

Reedese viienda vaatuse kaks esimest geimi võitis Viljandi ja kaks järgmist TalTechi naiskond, vahendab volley.ee. Otsustavat viiendat geimi alustas paremini võõrsil mänginud Viljandi, asudes 8:3 eduseisu. Seejärel tegid võõrustajad viiepunktilise vahespurdi ja viigistasid mänguseisu. Punkt-punktis kulgenud geimi lõpu kallutas enda kasuks Viljandi esindus, kui Sonja Siimsoni rünnakupunkt andis külalistele 15:13 geimivõidu ja sellega 3:2 (25:22, 25:23, 27:29, 23:25, 15:13) mänguvõidu.

Seega astusid viljandlannad võrreldes eelmise hooajaga ühe sammu ülespoole – aasta tagasi lõpetati hooaeg TalTechi, Rae Spordikool/VIASTONi ja Tartu Ülikool/Bigbanki järel neljandana. Viimati jõudis Viljandi naiskond Eesti meistrivõistlustel esikolmikusse 2023. aastal, kui sarnaselt tänavusele hooajale saavutati pronks.

68-st rünnakust 20 (29%) realiseerinud Erle Püvi panustas võitu 23 punkti. Ragne Dimitrijev lisas 19, Sonja Siimson 15 ja võistkonna 16-st blokist üheksa toonud Kaisa Rei 13 punkti. Maren Mõrd kogus koduvõistkonna poolel 21, Stefi Siht ja Dzintra Lember võrdselt 17, Anu Talvar 12 ning Talvi Treiberg 10 punkti. Seejuures märgiti Talvari arvele seitse ja Treiberg kontosse kuus blokipunkti.

Mõlemad võistkonnad servisid üheksa ässa. Blokis kogusid võitjad 16 ja kaotajad 20 punkti. TalTech oli parem ka rünnakul, lahendades punktiks 34% rünnakutest. Viljandi esinduse rünnakuefektiivsus oli 32%.

Pärast mängu kuulutati välja ka hooaja parim sidemängija, kelleks osutus TalTechi Karolina Kibbermann.

Eesti meistrivõistluste parimad mängijad:

Parim nurgaründaja Silvia Pertens (Rae Spordikool/VIASTON)

Parim teine nurgaründaja Nora Lember (Tartu Ülikool/Bigbank)

Parim libero Lisandra Tatrik (Rae Spordikool/VIASTON)

Parim temporündaja Liis Kiviloo (Rae Spordikool/VIASTON)

Parim teine temporündaja Liisbet Pill (Tartu Ülikool/Bigbank)

Parim sidemängija Karolina Kibbermann (TalTech/Nordaid)

Parim diagonaalründaja Kristel Allorg (Rae Spordikool/VIASTON)