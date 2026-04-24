Millend kindlustas koha finaalsõitudes, Helenid üheksandad

Hyeres'i GP-etapil mängis olulist rolli tugev idatuul ja keerulised Vahemere tingimused. Eesti noored tulid nendes oludes aga kenasti toime, ning naiste iQFoil klassis seitsmendana jätkav tegi päeva parima tulemuse. Millend kindlustas sellega koha reedesel finaalpäeval, kuhu pääsevad klassi kümme paremat sportlast. Millend on kogu nädal näidanud väga head kiirust ja stabiilsust maailma tippkonkurentsis.

Helen Pais ja Helen Ausman jätkavad 49erFX klassis üheksandal kohal. Eesti duo püsib jätkuvalt esikümnes ning läheb viimasele võistluspäevale vastu võimalusega tõusta veelgi kõrgemale.

Teistest eestlastest on Romi Safin ILCA 6 klassis 76. kohal ja Tihon Zutskov ILCA 7 klassis 125. kohal.

Korraldajate prognoosi järgi ootavad reedel ees sootuks teistsugused tingimused - mõõdukas edelatuul ja rahulikum meri, mis võib tuua kaasa uusi ümberkorraldusi tabelites. Hyeres'i regatt kuulub maailma mainekaimasse purjetamissarja ning on oluline mõõduvõtt teel Los Angeles 2028 olümpiamängude suunas.