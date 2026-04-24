Millend kindlustas koha finaalsõitudes, Helenid üheksandad

Purjetamine
Emma Viktoria Millend
Emma Viktoria Millend Autor/allikas: FFVoile/SailingEnergy
Purjetamine

Eesti noorpurjetajad jätkasid Prantsusmaal Hyeres'is toimuval Sailing Grand Slami etapil head seeriat, Emma Viktoria Millend hoiab iQFoil klassis seitsmendat kohta.

Hyeres'i GP-etapil mängis olulist rolli tugev idatuul ja keerulised Vahemere tingimused. Eesti noored tulid nendes oludes aga kenasti toime, ning naiste iQFoil klassis seitsmendana jätkav tegi päeva parima tulemuse. Millend kindlustas sellega koha reedesel finaalpäeval, kuhu pääsevad klassi kümme paremat sportlast. Millend on kogu nädal näidanud väga head kiirust ja stabiilsust maailma tippkonkurentsis.

Helen Pais ja Helen Ausman jätkavad 49erFX klassis üheksandal kohal. Eesti duo püsib jätkuvalt esikümnes ning läheb viimasele võistluspäevale vastu võimalusega tõusta veelgi kõrgemale.

Teistest eestlastest on Romi Safin ILCA 6 klassis 76. kohal ja Tihon Zutskov ILCA 7 klassis 125. kohal.

Korraldajate prognoosi järgi ootavad reedel ees sootuks teistsugused tingimused - mõõdukas edelatuul ja rahulikum meri, mis võib tuua kaasa uusi ümberkorraldusi tabelites. Hyeres'i regatt kuulub maailma mainekaimasse purjetamissarja ning on oluline mõõduvõtt teel Los Angeles 2028 olümpiamängude suunas.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

viimased uudised

13:05

Nördinud Neuville: me ei võistle enam Toyotaga

12:33

Mike James lahkub hooaja järel Monacost

12:01

Katsuta saab Kanaari saartel lisaks Tänakule toetuda ka Rovanperä juhistele

11:29

Kaldvee ja Lill enne MM-i: hooaja lõpust tuleb viimane välja pigistada

10:52

Salumäe tahab EOK presidendina näha Erki Noolt: ta on selleks küps

10:24

Indiana NCAA meistriks viinud mängujuht jätkab karjääri Las Vegases

09:51

Millend kindlustas koha finaalsõitudes, Helenid üheksandad

09:17

Igoneni koduklubi kasutas suurklubi lohakuse ära

08:43

McCollumi võiduvise viis Hawksi juhtima, Wolves jooksis Nuggetsist üle

08:05

Eesti jäähokikoondis pidi kontrollmängus Lõuna-Korea paremust tunnistama

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

23.04

Poksitreener: Vinogradov on õudselt töökas ja võitleja hingega

21.04

Mart Parind: Venemaa kaotus malemaailmas on märgiline

20.04

Maailma esinumbriks tõusnud Lehis: alati tuleb võidelda

14.04

Vehklemisliidu president Perling: jaanipäevaks on juba parem kui täna

13.04

Põhjaranniku peatoimetaja: jäähoki ühendab Narvas ja Kohtla-Järvel inimesi

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

23.04

Jalgpalliliidu distsiplinaarkomisjon määras Legioni klubile karistuse

23.04

Kanaari saarte ralli avakatsel võidutses Katsuta, eestlased tagasihoidlikud

10:52

Salumäe tahab EOK presidendina näha Erki Noolt: ta on selleks küps

23.04

Randväli ja Iltšišin püstitasid Leedus Eesti rekordi

23.04

Saksa meedia: Hein võib Werderisse jääda

23.04

Yamali klubihooaeg on läbi, MM-iks on lootust

22.04

Paide viigimäng aitas seitse väravat löönud Kalju liidriks

23.04

Hedegart muutis ikkagi meelt ja võtab rajale püssi kaasa

23.04

Itaalia spordiminister: Iraani eemaldamine MM-ilt poleks kohane

23.04

FIS-i president sai tagasivalimiseks abikäe Gruusiast

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo