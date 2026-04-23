FIBA lubab Venemaa ja Valgevene noored 3x3 väljakule

Rahvusvaheline korvpalliliit (FIBA) teatas, et Venemaa ja Valgevene mängijad tohivad osaleda 3x3 korvpalli noorte Rahvuste liigas.

FIBA juhatus kogunes sel nädalal Berliinis, et loosida grupid septembris toimuvaks naiste MM-iks. Lisaks arutati muudatusi reeglistikus ning erinevates klubisarjades. Üheks teemaks oli ka agressorriikide sportlaste lubamine noorte võistlustele.

"Järgides rahvusvahelise olümpiakomitee soovitust eemaldada piirangud Venemaa ja Valgevene sportlaste osalusele noorte võistlusel, on Venemaa ja Valgevene saanud erandlikult loa registreerida U-21 meeskonnad FIBA 3x3 noorte Rahvuste liiga konverentsiturniirile, mis mängitakse Hiinas ja Malaysias," kirjutas rahvusvaheline korvpalliliit oma kodulehel.

Teistele võistlustele, sealhulgas noorte Euroopa meistrivõistlustele, agressorriigi korvpallureid aga veel ei lubata. FIBA juhatus koguneb sel aastal septembris, kus piirangud uuesti arutuse alla võetakse.