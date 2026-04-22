Keila korvpallikooli ja linnavalitsuse kohtuvaidlus jõudis kompromissini

Vaidlus puudutas riiklikult rahastatud noorte sportlaste toetuse kasutamist perioodil, mil toetuse tingimused ja aruandlusnõuded olid üldised ning taotlused esitati klubide poolt aasta lõpus e-kirja teel saadud juhiste alusel. Eraldi taotlusvormi ega detailseid aruandlusnõudeid sel ajal ei olnud, teatas Keila linnavalitus kolmapäeval.

Linnavalitsus leidis, et vaidluse jätkamine ei oleks avaliku huvi seisukohalt mõistlik, arvestades toonast toetuste andmise praktikat ja asjaolu, et kohtuvaidlusele on linn kulutanud juba 44 987 eurot. Toetuste süsteemi täpsustamiseks moodustatakse komisjon, et tulevikus oleks reeglid ja aruandluse kohustused selged ning ühtselt rakendatavad.

Kompromissi kohaselt loobub linnavalitsus 2024. aastal esitatud 14 650 euro suuruse tagasinõude esitamisest ning korvpallikool loobub omapoolsetest nõuetest linna vastu.

Korvpallikool kohustub edaspidi esitama kõikide toetuste kasutamise kohta dokumenteeritud ja kontrollitava aruandluse. Linnavalitsus moodustab komisjoni linna poolt jagatavate toetuste ülevaatamiseks ning muudatusettepanekute tegemiseks selgete reeglite ja kontrollimehhanismide kehtestamiseks.