Doncici ameeriklasest tiimikaaslane võib juulis Eesti vastu mängida

Hayes teatas oktoobris, et kavatseb võtta Sloveenia kodakondsuse ning tulevastel rahvusvahelistel turniiridel oma Lakersi meeskonnakaaslase Luka Donciciga Sloveenia koondist esindada.

Esmaspäeval kinnitas 213 sentimeetri pikkune keskmängija, et sai Sloveenia passi kätte. "Luka kutsub mind oma Sloveenia vennaks. Ma ei tea sloveenia keeles ühtegi sõna... tegelikult tean mõnda, aga ma ei saa neid siin öelda," muigas Hayes Lakersi esmaspäevasel pressikonverentsil.

See tähendab, et Hayes võib Sloveeniat teoreetiliselt esindada juba juulis ja augustis toimuvates korvpalli MM-valikmängudes. 3. juulil sõidab Sloveenia külla Eestile ning võõrustab kolm päeva hiljem Rootsit.

2019. aasta NBA draft'is kaheksandana valitud Hayes viskas Lakersi eest lõppenud põhihooajal 66 mängus keskmiselt 7,5 punkti ning võttis 4,1 lauapalli. Esimeses play-off'i mängus Houston Rocketsi vastu jäi tema arvele neli silma.

Sloveenia jaoks ei ole koondises leegionäride kasutamine midagi uudset: aastate jooksul on suurturniiridel meeskonna särgi selga tõmmanud ka Anthony Randolph, Mike Tobey ja Ariel McDonald.