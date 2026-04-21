Doncici ameeriklasest tiimikaaslane võib juulis Eesti vastu mängida

Luka Doncic ja Jaxson Hayes Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Sloveenia korvpallikoondis on täiendanud ridu Oklahomast pärit 25-aastase Los Angeles Lakersi keskmängija Jaxson Hayesiga.

Hayes teatas oktoobris, et kavatseb võtta Sloveenia kodakondsuse ning tulevastel rahvusvahelistel turniiridel oma Lakersi meeskonnakaaslase Luka Donciciga Sloveenia koondist esindada.

Esmaspäeval kinnitas 213 sentimeetri pikkune keskmängija, et sai Sloveenia passi kätte. "Luka kutsub mind oma Sloveenia vennaks. Ma ei tea sloveenia keeles ühtegi sõna... tegelikult tean mõnda, aga ma ei saa neid siin öelda," muigas Hayes Lakersi esmaspäevasel pressikonverentsil.

See tähendab, et Hayes võib Sloveeniat teoreetiliselt esindada juba juulis ja augustis toimuvates korvpalli MM-valikmängudes. 3. juulil sõidab Sloveenia külla Eestile ning võõrustab kolm päeva hiljem Rootsit.

2019. aasta NBA draft'is kaheksandana valitud Hayes viskas Lakersi eest lõppenud põhihooajal 66 mängus keskmiselt 7,5 punkti ning võttis 4,1 lauapalli. Esimeses play-off'i mängus Houston Rocketsi vastu jäi tema arvele neli silma.

Sloveenia jaoks ei ole koondises leegionäride kasutamine midagi uudset: aastate jooksul on suurturniiridel meeskonna särgi selga tõmmanud ka Anthony Randolph, Mike Tobey ja Ariel McDonald.

Toimetaja: Anders Nõmm

korvpalliuudised

18:16

Euroliiga aasta treeneriks valiti Valencia juhendaja

17:33

Doncici ameeriklasest tiimikaaslane võib juulis Eesti vastu mängida

09:09

Minnesota kaevas end suurest august välja, Hawks viigistas võõrsil seeria

08:34

Wembanyama valiti ühehäälselt NBA parimaks kaitsemängijaks

20.04

Asi, Lass ja Teder olid play-off mängudes resultatiivsed

20.04

Ajalugu teinud Wembanyama vedas Spursi avamängus võidule

19.04

Eesti korvpallur Jorke Aav siirdub Saksamaalt ookeani taha

19.04

Los Angeles Lakers alustas sõelmänge koduvõiduga

18.04

Kalev/Cramo marssis kindlal sammul poolfinaali

18.04

Steve Kerr: treeneritel on "kõlblik kuni" märgistus

18.04

Haas vedas Rapla otsustavas mängus võiduni ja finaali

18.04

Žalgiris kohtub Euroliiga veerandfinaalis tiitlikaitsjaga

18.04

Kotsar ja Yokohama võitsid neljanda mängu järjest

18.04

Suns lõpetas Warriorsi hooaja, Magic sai rekordiliselt suure võidu

18.04

Suri olümpiakorvpalli edukaim korvikütt Oscar Schmidt

sport.err.ee uudised

19:51

Lehis: kui pjedestaalilt maha astud, läheb töö edasi

19:07

Kultuuriministeerium ja EOK esitlesid "Spordisõber 2026" laureaate

18:36

Balti riigid liikusid naiste maailma edetabelis järjestikustele kohtadele

18:16

Euroliiga aasta treeneriks valiti Valencia juhendaja

17:33

Doncici ameeriklasest tiimikaaslane võib juulis Eesti vastu mängida

16:59

Noorte jäähokikoondis peab enne MM-i kaks kontrollmängu

16:15

Reedel toimub Eesti esimene kestvusjooks kaubanduskeskuses

15:52

Hurricanes alistas teisel lisaajal Senatorsi, Oilers sai Ducksi üle võidu

15:46

Karelson kaotas EM-il kaheksandikfinaalis Uuendatud

15:13

Nool: EOK maine ei ole kunagi nii madalal olnud kui praegu

14:47

Mart Parind: Venemaa kaotus malemaailmas on märgiline

13:54

Mari Leinan Lund tõmbas sportlaskarjäärile joone alla

13:23

Komissarov skooris Leedus ühe puutega väljastpoolt karistusala

12:51

Vilaski kestvuskrossi ja Sandman etapivõidu teenis Joosep Pärn

12:12

Wilson sai snuukri MM-il 19-aastaselt britilt paraja ehmatuse

loetumad

20.04

Järvela vägivaldseks kiskunud jalgpallimatšist: seal oli väga pingeline õhkkond

19.04

Rõbakina võitis Stuttgardis oma teise Porsche

20.04

Suusakuningas Kläbo jäi alla Northugile

20.04

Maailma esinumbriks tõusnud Lehis: alati tuleb võidelda

10:27

Jalgpalliliidu tehniline juht: probleem on ikkagi täiskasvanutes

14:47

Mart Parind: Venemaa kaotus malemaailmas on märgiline

11:39

Bolt Austraalia sprinditalendi kohta: ta näeb välja nagu noor mina

12:12

Wilson sai snuukri MM-il 19-aastaselt britilt paraja ehmatuse

08:34

Wembanyama valiti ühehäälselt NBA parimaks kaitsemängijaks

19.04

Finaalis raskest seisust välja tulnud Lehis võitis GP-etapi

