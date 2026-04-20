Müncheni Bayern kindlustas neli vooru enne hooaja lõppu meistritiitli

Bayern jäi koduväljakul 21. minutil kaotusseisu, kui Bilal El Khannoussi suurepärase läbisöödu realiseeris väravaks Chris Führich. Vastust ei tulnud aga kaua oodata ja vastus oli valus: Raphael Guerreiro, Nicolas Jackson ja Alphonso Davies lõid 31. ja 37. minuti vahel kolm väravat ning tõid tabloole seisu 3:2.

Teiseks poolajaks tõi Bayerni peatreener Vincent Kompany väljakule ka Harry Kane'i ning Inglismaa kapten lõi juba seitse minutit hiljem Bayerni neljanda värava. Tiitlipidustused võisid tribüünidel alata, kaks minutit enne mängu lõppu jõudis Stuttgart veel ka teise tabamuseni, kui võrku sahistas Chema Andres.

Sel hooajal Bundesligas teiselt planeedilt olnud Bayern on 30 mänguga ehk neli vooru enne hooaja lõppu kogunud 79 punkti (25 võitu, 4 viiki, 1 kaotus) ning nende väravate vahe on 109:29. Tabeli teine meeskond Dortmund kaotab meistritele 15 punktiga. Kane on nüüd löönud 32 väravat, ent Robert Lewandowski viie aasta tagune rekord - 41 tabamust - on ilmselt käeulatusest väljas.

Sealjuures on Bayernil võimalik võita veel ka Saksamaa karikas ning Meistrite liiga ja Kompany oli pühapäevase mängu järel kiire seda ka toonitama. "Hooaeg ei ole veel läbi, meil on veel tiitleid võita. PSG Meistrite liigas - nad on tiitlikaitsjad, võib-olla kõige kõvem pähkel. Aga enne seda on meil veel Leverkusen [karikafinaalis]. Ma ei taha siin peatuda, nüüd ootavad meid otsustavad nädalad. Teame, kui rasked need on, ent usume iseendasse," rääkis Kompany.