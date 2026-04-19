EM-iks valmistuv Korniltsev: pole vahet, kui näljane või väsinud oled - ikka teed!

20-aastane Briana Korniltsev on Eesti fitness-maailma noor talent. Juunioride maailmameistritiitlini jõudis ta juba kaks aastat tagasi. Korniltsevi sportlastee algas aga iluisutamisest. Fitnessis kolmandat hooaega alustav sportlane näeb iluisutamise ja fitnessi vahel sarnasust.

"Mõlemad on sellised spordialad, mis nõuavad väga palju tööd ja ettevalmistust ning siis sa saad lihtsalt olla ilus ja särada laval või siis jääplatsil. Mulle meeldib see, et ettevalmistus ei ole üldse ilus selle jaoks, aga lõpuks saad ikka ilusana särada ja näidata, mille jaoks sa töötasid," rääkis Korniltsev ERR-ile.

Bikiinifitnessi ja fitmodelli kategooriates võistlev Korniltsev tõdeb, et ettevalmistus lavale minekuks nõuab ranget distsipliini. "Sa oled iga päev järjepidev. Sul ei ole sellist asja, et täna ma ei viitsi, ei ole vahet kui väsinud sa oled. Ei ole vahet kui näljane sa oled, kui väga sa ei taha trenni minna, kui väga halb ilm ei oleks ja sa ei taha samme teha. Ikka lähed ja teed, sul ei ole võimalustki, et ei taha," rääkis ta.

Poolteist aastat tagasi kolis Sparta spordiklubis Eleri Reinarti juhendamisel treeniv Korniltsev Austraaliasse ning tegi võistlusettevalmistust täiesti uues olukorras - suhtles teisel pool maakera oleva treeneriga interneti vahendusel.

"Fitness on nii individuaalne spordiala, et ikkagi enamus tööst sa teed ikkagi ise," tõdes Korniltsev. "Treeneri lihtsalt ütleb, mida sa teed ja kui palju ja sa lihtsalt teed. See distants selle poolest ei olnud probleemiks. Raskem oli see, et mul ei olnud ümber fitnessringkonda, et ma olin täiesti üksi ja ei olnud treenerit käepärast. Aga muidu eks seal päikese käes on ikka kergem samme teha, kui siin talvel," naeris ta.

Laupäeval peetud Eesti karikavõistlustel krooniti Korniltsev juunioride bikiinifitnessi absoluutvõitjaks, võit tuli ka kuni 164-sentimeetriste seas. Fitmodeli kategoorias hinnati teda samuti parimaks nii juunioride klassis kui ka pikkuskategoorias.

Oma parima vormi toob Korniltsev lavale aprilli lõpus Santa Susannas algavatel Euroopa meistrivõistlustel.